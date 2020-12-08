蘋果驚喜發布AirPods Max　定價4,599元、5款顏色選擇

▲ Apple宣布，將會推出創新型無線耳機AirPods Max。

蘋果（Apple）今年發布的新品數量眾多，繼推出iPhone 12系列手機後，上月又迎來「One More Thing」發布會，首度推出搭載M1晶片的新款Mac mini、MacBook Air以及13吋MacBook Pro，在科技界廣受好評。

當所有人都以為「One More Thing」就是蘋果本年度最後的發布活動的時候，踏入12月，原來蘋果還為一眾果迷準備了一份聖誕驚喜！

【聖誕驚喜】傳蘋果今晚將發表頭戴式耳機AirPods Studio

Apple剛於美國時間凌晨5時30分宣布，將會推出創新型無線耳機AirPods Max。雖然與早前網上傳聞所指的Airpods Studio名稱略有不同，不過其規格配置大致相同。AirPods Max結合獨有的自定義聲學設計，並搭載40毫米動圈驅動器，採用全新的H1晶片，並由先進軟件推動的運算音訊技術，透過適應性EQ功能、主動消噪、通透模式與空間音響效果。晶片的10個音訊核心每秒各可進行90億次的操作，藉此實現突破性的聆聽體驗。

AirPods Max採用復古造型設計，耳機頭帶的頂部網面，採用通風透氣的網狀針織設計，能有效分散重量，降低頭部的壓力感。而不鏽鋼頭帶框架外面包覆著觸感柔軟的材質，為不同的頭型提供支撐度、彈性與舒適度且保持貼合度，耳罩則有記憶海綿有效封住聲音，並受Apple Watch的靈感啟發，於外側提供觸控的音量控制、音樂播放功能。

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此外，AirPods Max利用光學感測器與頭戴偵測功能，雖然有預先區分左耳或右耳，不過待使用者戴上耳機後就能自動偵測左、右聲道輸出。當使用者戴上耳機，AirPods Max便會自動播放音訊，取下或抬起單邊耳罩時，便會暫停。同時，AirPods Max擁有絕佳的電池續航力，提供高達20小時的高度傳真音色、通話時間或電影播放，且有主動消噪功能與空間音訊效果。

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AirPods Max 備有五款顏色可供選擇，包括：太空灰、銀色、天藍色、綠色與粉紅色，即日起可開始預購，並於12月15日（星期二）公開發售，售價為港幣4,599元。

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責任編輯：施雯雯