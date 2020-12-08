【長和旗下】屈臣氏集團慶祝成立180周年 線上線下門店突破1.6萬家

▲ 屈臣氏集團董事總經理黎啟明(中) 攜同首席營運總監及集團(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲(左) 、財務總監Alan Heaton(右) 主持180周年網上慶祝酒會。

長和 （00001） 旗下屈臣氏集團明年踏入成立180周年，今日舉行網上慶祝酒會為來年12個月的慶祝活動揭幕。同時屈臣氏集團宣布，線上及線下店鋪數目突破16,000家，邁進又一重要里程碑，集團在全球擁有1.4億會員。

屈臣氏集團董事總經理黎啟明感謝為集團的成功作出貢獻的每一位員工和顧客，他表示，今年疫情令全球面臨前所未有的挑戰，許多公司，包括零售商都在奮力求存。作爲香港及全球歷史最悠久的公司之一，過去180年屈臣氏集團歷盡時代變遷，與社會一起成功克服不少困難挑戰。

黎啟明續指，自1981年起，屈臣氏集團成為長和的一份子，母公司一直支持集團業務發展，集團業務已拓展至亞洲及歐洲，最近甚至進軍中東市場。

屈臣氏10月在杜拜開設首家旗艦店，並計劃在2025年前在當地開設100家分店，詳情請按【下一頁】

屈臣氏集團1841年於香港成立，當時仍是一家小藥房。英國藥劑師Alexander Skirving Watson成爲藥房第一位店舖經理，後來公司以他的名字註冊，成立A.S. Watson & Company Limited。

屈臣氏集團明年將舉行連串慶祝活動，並會成立屈臣氏集團微笑社區，透過收集微笑相片累積180萬微笑指數，標誌集團180周年的里程碑。

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編輯：陳健婷