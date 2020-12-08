【AirPods Max】蘋果突擊發布AirPods Max　香港定價4599元、設5款顏色

▲ Apple 趕在聖誕前發布自家頭戴式耳機「AirPods Max」

蘋果（Apple，美：AAPL）突然發布新頭戴式耳機，用上自家品牌「Airpods」系列，名為AirPods Max。AirPods Max設有5款顏色，包括太空灰、銀色、綠色、天藍色、粉紅色，據蘋果香港網站，AirPods Max香港定價為4599元，周二（8日）訂購，可於15日至17日收到。

市場年內已多次傳出蘋果正開發beats以外品牌的頭戴式耳機，但最終未在Apple Watch、iPhone12兩場秋季發布會現身，而於冬季獨立發布。

蘋果介紹，AirPods Max搭載40毫米Apple設計的動圈驅動單體、搭載「H1晶片」。主要功能上，AirPods Max具主動消噪功能，設有空間音響效果，模擬5.1、7.1與杜比全景聲內。另外，AirPods具通透模式，可在播放音樂的同時，其他聲音也都聽起來非常自然，包括使用者自己的聲音。

電池續航力方面，蘋果表示開啟主動式降噪功能與空間音訊效果，AirPods Max可提供20小時的高傳真音訊、通話時間或電影播放。

隨AirPods Max耳機，蘋果會有智慧型耳筒套、Lightning 至 USB-C 連接線。

AirPods Max 5款顏色一覽

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編輯：麥德銘