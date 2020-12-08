【新冠肺炎】雅虎香港公布今年十大關鍵字　港人最常搜尋「口罩」及「保就業」

2020年霎眼已到12月，在過去的一年間，香港以至國際層面曾發生不少的大事件，當中港人最關注的是什麼？雅虎香港公布今年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果，在香港上榜的關鍵字又會是什麼？

【新冠肺炎】雅虎香港疫情關鍵字搜尋榜 口罩瑜珈HKTVmall成分項榜首

今年，全球持續受到新冠肺炎病毒影響，香港未能幸免。香港人十大搜尋關鍵字當中，與疫情相關的佔據7項。首3位都與疫情相關，分別是「口罩」、「保就業基金」，以及「新冠肺炎」病毒。其餘3個十大位置，與政府於7月1日推行《港區國安法》相關，分別為第四位「BNO申請」、第六位「移民」、第八位「港區國安法」。

疫情一度令香港停課，今年新增的「十大港人技能解鎖」搜尋榜第一位為瑜伽、第三位為行山、第五位用遊戲機跳舞，足見香港人於疫情中保持身體健康的用心。於網上學習烹飪、開始網絡直播、推拿、留港消費打卡扮去日本旅遊，提升生活質素，亦是港人從未停下的步伐。

十大熱搜「疫」市商品

疫情下，香港人積極搜羅投疫有關的生活商品。堂食人數及時間幾度設限，人人在家中化身廚神。氣炸鍋、蒸焗爐、麵包機、焗爐、腸粉機，十大排名當中，廚具用品佔據一半。第三位空氣清新機、第五位體溫槍同為疫情下必不可少的家庭電器。至於iPhone12則列第一位，遊戲機PlayStation5及Switch也上榜。

【零售寒冬】速食時裝難敵疫情衝擊 如何逃過「執笠」厄運？

責任編輯：蘇穎琪