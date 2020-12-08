【新盤價單】屯門帝御．星濤再加推　最平400萬有找

帝國集團及香港小輪（00050）合作發展、恒地（00012）負責銷售的屯門帝御．星濤，加推第六張價單，涉及88伙單位，以最高折實價計，最平一伙為第2座6樓12室，折實價371.73萬元起。

恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民說，為配合屯門赤鱲角隧道公路（屯赤隧道）於本月下旬通車，故加推新價單，並定於周六（12月12日）賣樓，合共123伙單位。

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據第6張價單顯示，涉及88伙單位，實用面積由186平方呎起，至最大996平方呎，定價408.5萬元至1,660.3萬元，實用呎價14,935元至24,435元，以最高折扣計，折實由371.73萬元起，至最貴1,510.87萬元，折實呎價則約1.35萬至2.22萬元。

林達民續說，自8月1日首輪開售以來，截至今日（12月8日）下午四時，「帝御」系列合共售出 969 伙單位，套現約47億元。

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