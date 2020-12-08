  • 20°C
香港時間 : 20201208日 (二) 21:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新盤價單】屯門帝御．星濤再加推　最平400萬有找

股樓投資 20:17 2020/12/08

分享：

帝國集團及香港小輪（00050）合作發展、恒地（00012）負責銷售的屯門帝御．星濤，加推第六張價單，涉及88伙單位，以最高折實價計，最平一伙為第2座6樓12室，折實價371.73萬元起。

恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民說，為配合屯門赤鱲角隧道公路（屯赤隧道）於本月下旬通車，故加推新價單，並定於周六（12月12日）賣樓，合共123伙單位。 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

據第6張價單顯示，涉及88伙單位，實用面積由186平方呎起，至最大996平方呎，定價408.5萬元至1,660.3萬元，實用呎價14,935元至24,435元，以最高折扣計，折實由371.73萬元起，至最貴1,510.87萬元，折實呎價則約1.35萬至2.22萬元。

林達民續說，自8月1日首輪開售以來，截至今日（12月8日）下午四時，「帝御」系列合共售出 969 伙單位，套現約47億元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【上車新盤】屯門帝御．星濤再加推　折實價343萬起　投資潛力一流？
2020/11/09
【上車新盤】屯門帝御．星濤再加推　折實價343萬起　投資潛力一流？
【新盤價單】屯門帝御．星濤加價再推　入場價336.7萬起　最抵投資之選？
2020/10/26
【新盤價單】屯門帝御．星濤加價再推　入場價336.7萬起　最抵投資之選？
【帝御‧星濤價單】屯門帝御‧星濤登場　入市價299萬起　投資值博最高？
2020/10/22
【帝御‧星濤價單】屯門帝御‧星濤登場　入市價299萬起　投資值博最高？
帝御‧星濤

下一篇文章

【新股IPO】華潤萬象生活1209明日掛牌 暗盤升31.6%報29.35元 上限定價22.3元 一手中籤率100%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【銀色債券2020】銀債+退休3寶+長生津　自製退休長糧每月3萬元（附詳細教學）
【銀色債券2020】銀債+退休3寶+長生津　自製退休長糧每月3萬元（附詳細教學）
【樓市熱話】樓價愈來愈平　網民：好開心！
【樓市熱話】樓價愈來愈平　網民：好開心！
【租客變業主】趕移民業主為求甩貨 月海灣單位減完再減 年青人剛獲「香港人」身份即成功以筍價入市
【租客變業主】趕移民業主為求甩貨 月海灣單位減完再減 年青人剛獲「香港人」身份即成功以筍價入市
【藍月亮IPO】藍月亮6993幾大風險話你知 估值高 抽唔抽好？
【藍月亮IPO】藍月亮6993幾大風險話你知 估值高 抽唔抽好？
【筍盤推介】 港鐵站旁居屋交通配套冇得輸 半個鐘出到市區 2房單位樓價只係4百幾萬
【筍盤推介】 港鐵站旁居屋交通配套冇得輸 半個鐘出到市區 2房單位樓價只係4百幾萬
【通訊安全】防Whatsapp帳戶「被刧持」 這3個設定不可不做（附教學）
【通訊安全】防Whatsapp帳戶「被刧持」 這3個設定不可不做（附教學）