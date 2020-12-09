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京東健康續漲8%　兩周後快速納入MSCI、富時、恒生科技指數

股市 10:24 2020/12/09

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京東健康12月21日、22日有望快速納入MSCI、富時、恒生科技指數

京東健康 （06618） 首日掛牌表現強勁，收市較招股價大升56%，市值狂增至3440億元，多家指數公司宣布快速納入京東健康在旗下指數系列內。MSCI宣布，將京東健康納入MSCI標準指數及大盤股指數，於12月22日起生效。富時羅素則公布，會在富時香港指數納入京東健康，在12月21日起生效。

京東健康股價今日續升，最新報119.4元，升8.5%，成交額12.4億元。另外，平安好醫生 （01833） 現升3.2%，報94.7元，成交額3.2億元；阿里健康 （00241） 破頂，盤中高見25.2元，最新報25.15元，成交額8.4億元。

恒指公司目前未公布納入京東健康在旗下指數內，但恒指公司年內在新推出的恒生科技指數、恒生國指設立快速納入機制，京東健康有望在上市第10個交易日收市後（即12月22日）納入恒生科技指數內。

據恒指公司早前公告，當新股上市首日收市時市值相當於恒生科技指數、恒生國指現有成份股排名前10，就會獲快速納入。京東健康最新市值在現有恒生科技指數成份股排名第7，達到快速納入門檻，不過在國指現有成份股排名第11名，險險未能達標，未能快速納入。

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記者：麥德銘

香港股票 富時換馬 MSCI換馬 恒生科技指數 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

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