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京東健康升近5%創新高　本周納入國指科指、富時MSCI多家指數觸45億資金被動追貨（第三版）

股市 12:12 2020/12/21

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京東健康12月21日、22日有望快速納入MSCI、富時、恒生科技指數

京東健康 （06618） 首日掛牌大升56%，達到多家指數公司快速納入門檻。恒指公司宣布，將於12月21日收市後，將京東健康納入恒生科技指數、恒生中國企業指數等。另外，MSCI宣布，將京東健康納入MSCI標準指數及大盤股指數，於12月22日起生效。富時羅素則公布，會在富時香港指數納入京東健康，在12月21日起生效。外界推算，京東健康被動追貨資金逾44億元。

京東健康股價今早曾升逾6%，高見157元新高，中午收市報155元，升4.8%，成交12.9億元。

摩通早前推算，當京東健康分別被納入富時中國指數、MSCI中國指數、國指及恆生科技指數，料可獲分別1.01億、2.63億、1.1及1億美元被動資金流入，合計流入的被動資金達5.74億美元（約44.5億元）。

值得留意的是，京東健康預期在國指權重1.71%，京東集團在國指權重僅1.43%，反映追買京東健康的被動資金更多；京東健康在科指的權重達到8%上限，與騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 及小米 （01810） 有相同的8%上限權重，京東集團在科指權重亦僅6.81%，京東系在相關指數成為大戶，顯示京東分拆京東健康能成功釋放價值。

京東健康將在21日收市後納入以下恒指公司旗下指數︰

恒生科技指數
恒生中國企業指數

  • 恒生中國企業等權重指數
  • 恒生中國企業精明指數
  • 恒生國指ESG 指數

恒生綜合行業指數 - 醫療保健業
恒生綜合大型股指數
恒生綜合大中型股指數
恒生醫療保健指數
恒生港股通新經濟指數

阿里健康亦受捧

京東健康大漲之下，阿里健康 （00241） 周一（21日）也創新高，最新報27.6元，升3.2%，成交2.31億元。

恒指公司年內在新推出的恒生科技指數、恒生國指設立快速納入機制。當新股上市首日收市時市值相當於恒生科技指數、恒生國指現有成份股排名前10，就會獲快速納入。京東健康首日掛牌市值已在現有恒生科技指數成份股排名第7，達到快速納入門檻。

（第二版新增阿里健康及京東健康股價表現；第三版新增納入恒生科指、國指）

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記者：麥德銘

香港股票 富時換馬 MSCI換馬 恒生科技指數 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 阿里健康（00241）

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