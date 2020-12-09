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【新股IPO】京東健康獲快速納入恒生科指、國指、富時及MSCI　次日升幅急收窄、阿里健康追落後破頂（第三版）

股市 21:17 2020/12/09

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京東健康12月21日、22日有望快速納入MSCI、富時、恒生科技指數

京東健康 （06618） 首日掛牌表現強勁，收市較招股價大升56%，市值狂增至3440億元，多家指數公司宣布快速納入京東健康在旗下指數系列內。恒指公司宣布，將於本月21日收市後將京東健康納入恒生科技指數、恒生中國企業指數等。另外，MSCI宣布，將京東健康納入MSCI標準指數及大盤股指數，於12月22日起生效。富時羅素則公布，會在富時香港指數納入京東健康，在12月21日起生效。

京東健康股價次日早段續升，最高升一成至121元，可是尚未能超越首日高位123.9元，到了尾市升幅更急收窄，最終僅報112.2元，彈2%，成交額33.03億元。

京東健康將在21日收市後納入以下恒指公司旗下指數︰

恒生綜合行業指數 - 醫療保健業
恒生綜合大型股指數
恒生綜合大中型股指數
恒生中國企業指數

  • 恒生中國企業等權重指數
  • 恒生中國企業精明指數
  • 恒生國指ESG 指數

恒生科技指數
恒生醫療保健指數
恒生港股通新經濟指數

阿里健康亦受捧

京東健康走勢減弱下，同板塊的阿里健康 （00241） 卻追落後，一度升抵歷史最高價25.8元，最終收市亦大漲4.6%，收報25元。阿里健康破頂之際，全日成交額亦不低，達26.8億元，反映部分資金追入炒落後。

恒指公司年內在新推出的恒生科技指數、恒生國指設立快速納入機制。當新股上市首日收市時市值相當於恒生科技指數、恒生國指現有成份股排名前10，就會獲快速納入。京東健康市值在現有恒生科技指數成份股排名第7，達到快速納入門檻。

（第二版新增阿里健康及京東健康股價表現；第三版新增納入恒生科指、國指）

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記者：麥德銘

香港股票 富時換馬 MSCI換馬 恒生科技指數 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 阿里健康（00241）

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