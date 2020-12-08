【新股IPO】華潤萬象生活1209明日掛牌 暗盤升31.6%報29.35元 上限定價22.3元 一手中籤率100%

華潤置地(01109)分拆上市的物管業務華潤萬象生活（新上市編號：01209)明日掛牌，據輝立交易平台顯示，其暗盤開市報24元，較招股價22.3元升7.6%，最高曾見29.5元，暗盤收市報29.35元，升31.6%；以每手200股計，一手帳面賺1,410元。

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華潤萬象生活是計劃發售5.5億股，公開發售部份錄超額認購28.78倍，國際發售獲大幅超額認購，相當於初步可供認購的發售股份約11.8倍。該股以招股上限22.3元定價，中籤率為100%；建銀國際、中金、花旗及高盛為聯席保薦人。另今次上市引入多名基石投資者，包括新加坡政府投資公司GIC、中國平安（02318）、高瓴資本等，合共認購2.26億股股份。

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是次集資所得，其中60%將用於擴大物業管理和商業運營業務的戰略投資和收購；15%將用於提供增值服務和本行業上下游產業鏈的戰略性投資；15%將用於投資信息技術系統和智能化社區；餘下10%將用於營運資金及一般公司用途。

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記者：張以正