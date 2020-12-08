【香港經濟】2019年進出口貿易、批發、零售業、住宿及膳食統計　按年下跌8.3%

▲ 政府統計處今日（12月8日）發表2019年經濟活動按年統計調查，進出口貿易、零售業、批發、膳食服務業及住宿合共總收益，按年下跌8.3%。（資料圖片）

本港經濟自2019年起已有下行跡象。據政府統計處今日（12月8日）發表2019年經濟活動按年統計調查，結果包括進出口貿易、零售業、批發、膳食服務業及住宿，合共總收益錄得49,484億元，按年下跌8.3%。

上述各行業的總收益以旅遊相關的跌幅最嚴重，住宿服務業錄405億元，按年跌20.5%；其他行業如進出口貿易錄39,604億元，按年跌7.1%；零售業錄5,132億元，按年跌14.6%；批發錄2,925億元，按年跌9.8%；膳食服務業錄1,418億元，按年跌10.0%。

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總收益＋成本齊跌

至於各行業的營運開支、貨品成本及僱員薪酬等成本同跌，按年下跌8.2%至合共為45,773億元。若總收益扣除上述提及的成本開支，仍錄得盈餘總額3,712億元，惟按年下跌9.4%。

上述行業總收益減少，相關機構亦有結業情況。調查顯示，於2019年機構單位數目，由2018年的152,980間，減至2019年的146,739間，按年下跌4.1%。而平均每間機構單位的總收益，按年下跌4.4%至3,370萬元。2019年平均每間機構單位，扣除成本開支後的盈餘總額為250萬元，按年下跌5.5%。

責任編輯：馬意文