中國下架105個應用程式 TripAdvisor包括在内

中國國家互聯網信息辦公室12月8日（今日）宣佈，將從從國內的應用程式商店移除105個應用程式，包括美國旅遊資訊應用程式貓途鷹（TripAdvisor）。

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從商店移除相關應用程式主要是有關城市涉嫌發佈淫穢物品、賣淫、賭博或暴力。辦公室更指有被移除的應用程式不只違反1項以上違規内容，但未有提供詳細内容證據。

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國家互聯網信息辦公室表示，由於公眾對涉及的相關內容反應强烈，因此行動是為了回應公眾訴求，未來辦公室會繼續管理應用程式並及時地移除違法的應用程式。

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責任編輯:翁嘉陽