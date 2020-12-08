【2021展望】綜合20美股專家 逾半對明年樂觀　預期標指升22％ 薦7隻周期復甦股

今年美股氣勢如虹，指數屢創新高，據美國財經網站CNBC.COM向20名美股策略師進行調查，對明年美股的看法，結果超過一半受訪策略師預期美股升市未完，標普500指數將再升8%至22%，即有機會升至4000至4500點。

在20名受訪策略師中，14名對明年美股表示「審慎樂觀」，3名表示「非常樂觀」，只有3名表示「審慎」。他們樂觀的理由主要是美國政府將會繼續推出刺激經濟措施，以及新冠疫苗面世。

其中一名策略師指出，「當我們踏入2021年，市場焦點將會放在美國經濟真的重開，以及全球經濟可受惠於疫苗分派到各個國家，經濟真正復甦。而企業盈利及增長在明年反彈，但利率依然低企及刺激經濟措施持續，對風險資產相當有利。」

2021年7隻周期復甦股：

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貨幣走勢方面，65%受訪策略師認為，美元弱勢將會延續至2021年。有7位受訪者認為人民幣是明年表現最佳之貨幣，估計人民幣匯價在2021年底將會升至每美元兌6.25人民幣。另有6位受訪者則認為歐元是投資首選。

對於股份方面，他們大部份均表現喜歡估值不貴的周期股份，可受惠於後新冠疫情時期的經濟重開。

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記者：李兆明