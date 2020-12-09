【疫市成交】馬鞍山居屋3房罕放盤罕見 即獲數組買家爭購 區內客逆市追價2萬 640萬元承接

樓市前景未明，市場減價盤又再增加，但仍有不少準買家希望趁機找到心頭好。最近馬鞍山錦龍苑一個3房單位甫放售，即吸引數組準買家洽商承接，最終由區內客輕微追價入市。

美聯物業高級營業經理李天傑表示，一個馬鞍山錦龍苑中層3房單位放售，吸引數組客人洽商承接，剛成交的單位為錦龍苑B座中層5室，實用面積約554平方呎，間隔為3房間，座向西北。

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李天傑稱，單位原本於自由市場叫價約638萬元放售，由於該屋苑少有三房單位放賣，即吸引數組準買家洽商承接。最後一名居於區內的準買家，心儀上址享開揚景觀，而且鄰近交通方便，屬優質盤源，故不惜追價2萬元承接，終以640萬元成交，折合實用呎價約11,552元。據了解，原業主2011年7月以270萬元購入上址。

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鄰近港鐵烏溪沙站約10餘分鐘步程的錦龍苑，臨近吐露港而建，居住鄰近環境不錯。屋苑設有四座大廈提供1,400伙，採新十字型設計，實用面積介乎401至645方呎，分為兩房及三房戶兩類戶型。錦龍苑毗鄰利安邨有齊商場、街市及巴士總站，生活便利，交通也算不錯。不過，錦龍苑的實用率只有約78%，相對區內附近居屋屋苑逾8成實用率來說較低。

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記者：陳詠妍