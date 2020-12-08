【零售寒冬】速食時裝難敵疫情衝擊　如何逃過「執笠」厄運？

疫情衝擊全球零售業，速食時裝更是節節敗退，不時傳出結業消息，科技革新能否助品牌力挽狂瀾？ H&M基金會Innovation Lead Erik Bang認為， 成衣科技有助應對營運危機，亦可回應消費者需求。

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零售市道慘淡， Erik Bang相信不論是網上或是實體商戶，亦需要應對現時的挑戰。他認為科技研發可針對行業痛點，提供貼地技術，解決營運危機。Erik續指，時裝產業需要大量資源如水、土地、能源，資源逐漸消耗，成本及競爭將會增加。環保法例、公眾關注亦會為品牌帶來壓力，最終仍靠成衣科技回應公眾、社會需求。

H&M基金會自2016年開始，與香港紡織及成衣研發中心合作，開發時裝科技。其中一個已推出商業應用的項目是The Green Machine，MONKI亦是首個應用品牌。上月底該技術首次在印尼工廠應用，每日處理處理 1.5 噸紡織物料，並重新紡紗，供應至MONKI的時裝系列。

擬於香港設實驗室

除了擴大及改良現有技術之應用外，考慮到香港於全球供應鏈的角色，H&M 基金會與研發中心亦計劃在香港設立專注應用研發的實驗室。葛儀文透露，現時仍是初步籌備階段，正招募創始及合作團隊，準備添置、搬運設備等。 Erik Bang亦指，現時正與香港的土地、物業業主溝通，冀明年初可公布更具體的計劃。

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記者：葉泳珊