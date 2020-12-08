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【Tesla配股】Tesla配股集資50億美元　事隔3個月　承銷投行不變惟佣金減半（第二版）

股市 22:46 2020/12/08

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Tesla再次配股集資。

Tesla特斯拉（美：TSLA）向美國證交會遞交的文件顯示，Tesla計劃以市價配股50億美元（約390億港元），值得注意的是，今次配股規模、承銷商雖然均與上次相同。但文件顯示，承銷投行今次將獲銷售股份收益總額的0.25％作為佣金，較上次配股時佣金比例0.5%大減一半。Tesla股價現跌2%，報629.6美元。

Tesla拆股後即配股【下一頁】

Tesla對上一次配股是今年9月，規模同樣是50億美元，當時安排行陣容包括高盛、花旗、巴克萊、法巴、美銀、瑞信、德銀、摩根士丹利、富國證券及SG Americas證券，與今次配股一樣。

值得注意的是，今次上市文件中對承銷行的先後排序，亦有一些調動，或與不同承銷商負責配售的規模大小有關。

Tesla股價今年急升，累升約6.6倍，周一曾創新見高648.79美元。銷售投行將根據正常的交易及銷售慣例，及Telsa的銷售指示不時出售股票。

相關文章：【美股焦點】Tesla將一次過納入標普500指數　料帶動逾千億美元交易活動

相關文章：【Tesla】中國批准Tesla銷售滬製Model Y

 

編輯：陳韻妍

美股 集資 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 配股 美國 Tesla

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