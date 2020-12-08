【弦雅價單】市區新盤弦雅加推　最平折實412.76萬起

佳兆業集團與宏達控股合資發展，位於醫局街的迎盤「弦雅」加推第二張價單，涉及30伙單位，以最高折扣計，最平一伙為10樓E室，實用面積214平方呎，開放式間隔，折實價約412.76萬元。發展商同時公布銷售安排，周五（12月11日）截收意向登記，並於周六（12月12日）賣樓。

第二張價單共涉30伙，開放式佔12伙、一房佔18伙，價單售價由485.6萬元起，至最貴726.1萬元，實用呎價約22,456元至25,587元。若以最高折扣計，折實價由412.76萬元起，至最貴617.18萬元，折實呎價則約19,087元至21,748元。

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示範單位

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