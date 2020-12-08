【智取英文@iM網欄】2021年最新　英文DSE寫作要注意的3件事

上一篇文章
【輝瑞疫苗】首批24.9萬劑疫苗月底前運抵加拿大 杜魯多：望本周內獲監管部批准
今日會介紹英文卷二 - Writing的一些答題技巧，希望大家在面對卷二的時候更能夠得心應手。
雖然卷中分為Part 1 & Part 2，但在評核方面離不開：內容 （Content）、文法（Language）和組織（Organization）三部份，要做好以上部份，可留意以下重點：
打好 Grammar 基本功
卷二的writing比較依賴在同學仔的基本功，grammar skills等等，如果底子不好的同學繼續要找Spencer sir先打好grammar底子不然writing會被扣很多分的。
學習進階字詞 Vocabulary
大家都知學英文最重要是詞彙，但很多同學會有2個誤解，第一，以為背深字背得愈深，就等於愈好，但其實如果用得不宜，反而會扣分。第二以為只記單字就可以，不用記同佢相關的collocations (字詞配搭)。
活用句子結構 Sentence Structures
若然一時三刻真的不能這麼快打好grammar的底子，也背不了這麼多詞語，那麼一定要背好一些sentence structures，因為這些是最加分最能令markers刮目相看的。
想確保每次在收到題目後快速想到內容架構，在日常生活應該多留意身邊事物，也要背定大約20個左右的例子(workplace communication / social issues/ sports) 。
例子包括: (use other expressions)
今天的分享到這裏暫告一段落，想要了解更多有關於英文卷2-writing的技巧和貼士，敬請繼續留意。
如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，DSE英文/成人英文的知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page得到更多英文資訊，亦都可以上https://spencerlam.hk 了解更多!
作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。
Facebook 專頁：Spencer Lam English Team
更多智取英文的文章請按此。
#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！
撰文 : Spencer Lam 英文補習教師
欄名 : 智取英文