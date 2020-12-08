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【智取英文@iM網欄】2021年最新　英文DSE寫作要注意的3件事

名人薈萃 19:19 2020/12/08

分享：

今日會介紹英文卷二 - Writing的一些答題技巧，希望大家在面對卷二的時候更能夠得心應手。

雖然卷中分為Part 1 & Part 2，但在評核方面離不開：內容 （Content）、文法（Language）和組織（Organization）三部份，要做好以上部份，可留意以下重點：

打好 Grammar 基本功

卷二的writing比較依賴在同學仔的基本功，grammar skills等等，如果底子不好的同學繼續要找Spencer sir先打好grammar底子不然writing會被扣很多分的。

學習進階字詞 Vocabulary

大家都知學英文最重要是詞彙，但很多同學會有2個誤解，第一，以為背深字背得愈深，就等於愈好，但其實如果用得不宜，反而會扣分。第二以為只記單字就可以，不用記同佢相關的collocations (字詞配搭)。

活用句子結構 Sentence Structures

若然一時三刻真的不能這麼快打好grammar的底子，也背不了這麼多詞語，那麼一定要背好一些sentence structures，因為這些是最加分最能令markers刮目相看的。

想確保每次在收到題目後快速想到內容架構，在日常生活應該多留意身邊事物，也要背定大約20個左右的例子(workplace communication / social issues/ sports) 。

例子包括: (use other expressions)

  • Depreciation (貶值) of academic qualifications (學歷)
  • The elimination (消除) of gender stereotypes (保守性別觀念)
  • Youngsters are self-centered (自我中心) and irresponsible (不負責任)
  • Youngsters are discourteous (不禮貌)
  • Youngsters have low emotional quotients (情緒智商)
  • Youngsters have low AQ - adversity quotients (逆境智商)        
  • Youngsters have weak inter-personal skills (人際極巧弱)

今天的分享到這裏暫告一段落，想要了解更多有關於英文卷2-writing的技巧和貼士，敬請繼續留意。

如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，DSE英文/成人英文的知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow Spencer Lam English Team Facebook page得到更多英文資訊，亦都可以上https://spencerlam.hk 了解更多!

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

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撰文 : Spencer Lam 英文補習教師

欄名 : 智取英文

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