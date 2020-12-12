【Mosaic慢慢砌@iM網欄】另類馬賽克　中國有馬賽克藝術嗎？

我們中國有馬賽克藝術嗎？有！而且早在三千年前。



那是多年前了，還在任職文化版記者時，参觀中文大學文物館一個探討龍文化的展覽，其中一件於河南偃師二里頭墓葬出土的「嵌綠松石獸面紋青銅牌飾」，一看就覺得是馬賽克，只是，在中國的名字叫鑲嵌。



二里頭遺址的歷史大約戶公元前一千七角五十至一千五百三十年之間，即大約在夏代晚期至商代早期。這件「嵌綠松石獸面紋青銅牌飾」出土前位置在墓主人的胸前，因此有考古學家認為是胸飾，但另外也有一說是手腕飾物。由於墓主人是一位巫師，估計牌飾是用器，裝飾，禮器感巫具，至今尚未確定。

▲ 「嵌綠松石獸面紋青銅牌飾」



同時出土的有一件大型綠松石龍形器，放置在主人骨架上，由二千多片各種形狀，以長方型居多的綠松石片組合而成，每片綠松石只有0.2厘米至0.9厘米之間，厚度僅0.1厘米，龍全長七十多厘米，宛若游龍，較可惜的是被發現時石片已不是鑲實，而是鋪陳着。

▲ 大型綠松石龍形器(局部)





由於龍形器被認為是一條龍，同一墓葬出土的「嵌綠松石獸面紋青銅牌飾」，也被推段為龍的變體。這件小巧的牌飾長14.2厘米，濶9.8厘米，由三百二十多片綠松石片併砌而成。我覺得縮小一些砌成皮帶扣，一定好有型！



在同一墓葬中出土的同類牌飾就有三件，而在甘肅天水，四川三星堆也出土了同類牌飾。另外，在美國，英國，日本，台灣等海外地方都有人或博物館收藏了共約十多件綠松石青銅牌飾。



綠松石在我國也是歷史悠久，是四大名玉之一。相傳女媧補青天所煉的五種彩石，其中一種就是綠松石，而著名的和氏璧根據考證估計也是綠松石，可見其珍貴程度。陝西法門寺地基所藏安放佛祖舍利的八重寶函，其中「金筐寶鈿珍珠裝純金寶函」，就鑲有綠松石。

▲ 「金筐寶鈿珍珠裝純金寶函」





在二里頭附近發現了綠松石作坊遺址，可見當時有很精良的製作工藝。



唐代文成公主帶了不少綠松石嫁往西藏，並鑲在佛像上，所以直至今天藏人也很珍惜綠松石，不僅佛像，法器，連首飾也鑲上綠松石，如今西藏更是世界最大的綠松石交易市埸。



所以中國人自古喜愛用寶石鑲嵌，也可以是另一種形式的馬賽克。



作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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