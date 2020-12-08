【新股IPO】佳源服務1153暗盤收市微升0.8% 一手中籤率60% 每股定價3.86元

佳源服務（新上市編號：01153）明日掛牌，據輝立交易平台顯示，其暗盤高開2.3%報3.95元，最高曾見3.99元，低見3.75元，暗盤收報3.89元，較招股價3.86元升0.8%。

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該股是次計劃發行1.5億股，公開發售部份錄得超額認購1.79倍，國際發售亦獲適度超額認購；一手中籤率為60%，並以招股中上限3.86元定價；聯席保薦人為海通國際及國泰君安。

京東健康6618掛牌 開巿10分鐘變「紅底」收市報110元升56% 一手帳面賺1971元，想知詳情請按：【下一頁】

是次集資所得，其中70%用於尋求選擇性戰略投資及收購機會，以及用於進一步發展戰略合作；8%用於豐富公司的服務產品；12%用於投資於智能化運營及內部管理系統以提升服務質量及客戶體驗；10%用於運營資金及其他一般公司目的。

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記者：張以正