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林寶堅尼車隊疫下出巡 名車自駕遊中國雲南

環球政經 19:03 2020/12/08

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中國國内很多怡人境色，如果有時間一一探訪都是一件賞心樂事，如果能夠自駕方式到訪這些地方，那就更加好。繼早前探訪雲端仙境張家界、西北明珠青海湖、塞外净土喀納斯和陽光島嶼海南之後，2020林寶堅尼中國巡遊之旅來到七彩雲南，並以「謐境之旅」為主題。

【男紳圍@iM網欄】加拿大人唔鍾意跑車？ Pickup Truck 才是男人的浪漫！：【下一頁

在為期6天的行程中，林寶堅尼車隊從玉溪出發，環繞有「琉璃萬頃」之稱的撫仙湖，在世界文化景觀遺產元陽梯田觀賞落日餘暉，駛入雲霧環繞的普洱靜享田園牧歌，最後來到熱帶雨林自然保護區西雙版納，感悟與自然和諧共生的雨林。

長城汽車擬發可換股債券  集資最多80億元人民幣：【下一頁

林寶堅尼汽車公司亞太區負責人Francesco Scardaoni先生表示：「我很激動能夠在如此特殊的一年，成功舉辦中國巡遊這一為林寶堅尼車主打造的專屬體驗，在彩雲之南深度探索生態之美，領略自然的多元生命力。」

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責任編輯:翁嘉陽

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