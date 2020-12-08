【小老闆生意經@iM網欄】商家重視客戶投訴 可將危機視為轉機

成立網店或實體門店也好，均會面對到客戶投訴的問題。當然，有客戶投訴表面上看似是一件壞事，但正所謂「有危亦有機」，如何有效去處理客戶的投訴，可把客戶的不滿轉化成為滿意，有時候反而會贏得到客戶的信任。

客戶投訴的危中帶機

在商業的社會上，充斥著投訴乃正常不過的事，尤其是在香港的本土文化之中，每日都有很多消費投訴、網絡信息安全投訴、詐騙投訴等等，根據消委會公布的數字便可知一二。

投訴之所以會形成，是因為對某一件事或物件先抱有期望，後來結果令人失望才會令人感到不滿意，而去投訴。然而，「沒有期望，就不會失望。」顧客所期望的可包括產品合理的價錢、產品的質量、店員或店主的服務態度等等。對商家而言，客戶的投訴是一件無可避免的事。即使產品價錢合理、產品質量良好、店員服務態度優秀也好，在不同情況下都有機會引起客戶的不滿而有投訴。

丹麥的一家咨詢公司的主席 Claus.Moller曾說過：「我們相信顧客的抱怨是珍貴的禮物。我們認為顧客不厭其煩地提出抱怨、投訴，是把我們在服務或產品上的疏忽之處告訴我們。如果我們把這些意見和建議彙總成一套行動綱領，就能更好滿足顧客的需求。」因此，作為商家，必需要抱有「以客為本」的精神，「耐心聆聽」客戶的不滿及投訴，才可找到正確解決問題的方法。

耐心聆聽客戶的重要性

首先，面對客戶投訴，一定要感同身受地去聆聽，而不是不耐煩，甚至跟客戶激烈地辯解。最好是面帶微笑、態度友善地回答客戶的訴求。客戶在進行投訴的時侯，一定會加入一些個人的情感，態度或語氣上可能很不友善，又或是根本不想講道理，純粹想找途徑發洩及表達不滿。在這個時候，更加要耐心去聆聽，最好保持平靜的態度任由客戶發泄情緒。

當客戶表達完所有不滿後，平撫了情緒，商家再總結其投訴的內容，深入了解其需求，並提出有效的解決方法，例如安排換貨、退貨、退款等等的事宜。如果不是商家賣的產品出問題，而是客戶本身理虧，盲目要求賠償的話，商家仍可禮貌地告訴客戶可以怎麼做，及盡量予其多個選擇，好讓客戶可以平心靜氣去解決問題。到最後，如果真的可以成功安撫到客戶的情緒，即意味可幫助商店賺到口碑。總言之，不論如何，一間商店多一個捧場客，總好過多一個敵人。

作者_Anna簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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