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【輝瑞疫苗】首批24.9萬劑疫苗月底前運抵加拿大 杜魯多：望本周內獲監管部批准

環球政經 19:23 2020/12/08

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繼英國展開接種疫苗工作，加拿大官員於當地時間周一(7日)表示，首批輝瑞疫苗將於本月底前運抵加拿大，另外數以百萬劑將於明年年初運送到加拿大，對抗新冠肺炎。

加拿大總理杜魯多指，首批約24.9萬劑由輝瑞藥廠和德國BioTeach合作研發的疫苗於本月底運送到加拿大，另外約300萬劑預料於明年年初運到；他期望加拿大監管部門能於本周內批准應用疫苗，並於下周展開接種工作。他又指，將會優先處理居住偏遠地區的原住民社區的居民。

【輝瑞疫苗】90歲婦人英國首位接種新冠疫苗　形容「這是最好的生日禮物」：【下一頁

【韓國疫情】南韓制定新冠疫苗接種計劃　長者等高危群組優先接種：【下一頁

到現時為止，加拿大累計42.2萬多宗確診個案，死亡人數達1.27萬多名，另外近日有一些地區的單日新增個案創新高。魁北克省政府宣布，下周會收到4000劑疫苗，到時會優先為護老院內的院友注射。

 

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責任編輯：潘曉豐

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