【緣份到了@iM網欄】莫「杞人憂天」 一切都是最好的安排

曾幾何時，我的性格是那種「杞人憂天」，容易為掌握不了的事情而擔心，自己不其然產生了一些「可能發生的結果」，久而久之，這種性格就產生了一股「負能量」而自己並未察覺。

當明白了什麼是因果，知道除了行為(身業)和語言(口業)，原來意念思想跟因果也有關係，提醒自己要向好方面想，想一些美好的事情，亦可以在日常生活中鍛鍊自己。

有一本書《The Secret 秘密》，就是教人運用「吸引力法則」(Law of Attraction) 去改變自己的思想。

這就是思想方面的改變自己的命運，無論在思想､語言和行為也是，當某些事情發生了，以為是不好的事情，就想著自己會有多糟糕，這就不其然落入負面思想，種下惡因得到惡果。

我記得有一位跟自己關係很一般的朋友，大家平時見到面都會「視若無睹」， 我就由意念(意業) 開始練習，想一些與對方傾計談笑的畫面，種下善因，然後跟她見面時，主動微笑(身業) 和打招呼(口業)，過了一段時間，這個「神奇的效果」真的產生了，我們關係逐漸改變。

看來似乎平常不過的事情，就是因為習慣或已認定的人與事，令自己未能活得自在或者容易抱怨，所以凡是向好方面想，世界也會變得更美好！

相信很多人都聽過這個故事。

從前，有一個國王，他最喜歡的事情是打獵。他的宰相最喜歡說的話就是“一切都是最好的安排”。

有一天，國王興高采烈地到大草原打獵。在追逐一隻花豹時，不小心被花豹咬斷了手指。

宰相知道了這事後，一邊舉酒敬國王，一邊微笑說：“大王啊！少了一小塊肉總比少了一條命來得好吧！想開一點，一切都是最好的安排！”

他凝視宰相說：“嘿！你真是大膽！你真的認為一切都是最好的安排嗎？”

國王說：“如果我把你關進監獄，這也是最好的安排？”

宰相微笑說：“如果是這樣，我也深信這是最好的安排。”

國王說：“如果我吩咐侍衛把你拖出去砍了，這也是最好的安排？”

宰相依然微笑，彷彿國王在說一件與他毫不相干的事。 “如果是這樣，我也深信這是最好的安排。”

國王勃然大怒，並把宰相關了入監獄裡。

過了一個月，國王養好傷，就微服私巡獨自出遊了。

國王來到一處偏遠的山林，被一群蠻人綁起來並帶回高山上。

蠻人要國王當成祭品供給滿月女神，所以祭品不能殘缺。就在這時，大祭司突然發現國王的左手小指頭少了小半截，只好放走國王，另外再找一個祭品！

回到宮中的國王，向宰相敬酒說：“宰相，你說的真是一點也不錯，果然，一切都是最好的安排！如果不是被花豹咬一口，今天連命都沒了。”

宰相回敬國王，微笑說：“賀喜大王對人生的體驗更上一層樓了。”

過了一會兒，國王忽然問宰相說：“我僥倖逃回一命，固然是’一切都是最好的安排’，可是你無緣無故在監獄裡蹲了一個月，這又怎麼說呢？”

宰相慢條斯理喝下一口酒，才說：“大王！您將我關在監獄裡，確實也是最好的安排啊！

您想想看，如果我不是在監獄裡，那麼陪伴您微服私巡的人，不是我還會有誰呢？等到蠻人發現國王不適合拿來祭祀滿月女神時，誰會被丟進大鍋爐中烹煮呢？不是我還有誰呢？所以，我要為大王將我關進監獄而向您敬酒，您也救了我一命啊！”

今次跟大家分享這個故事「一切都是最好的安排」，其實就是看來是很負面或不好的事情，相反結果令人喜出望外！

我們或許曾經錯過了一班車或一班航機，看似失去，但卻因此而逃過一劫，因禍得福。佛教裡有兩個詞語，「共業」及 「別業」來形容眾生之果報。例如：同在人間，眾生之貧富壽夭等各有差別。正如一個大災難，為眾生之共業；但其中有倖存者，或是沒有身在其中。

祝願大家也有2020年12月也平安，健康。

作者_旺秋（賴櫻華）簡介： 學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。 Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

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