Twitter公布2020年熱門關鍵字標籤　「COVID19」、「StayHome」字眼最多人用　

▲ 社交平台Twitter公布2020年熱門關鍵字標籤，轉發貼文內容等，其中黑豹男主角Chadwick Boseman逝世的貼文，成為本年度轉發次數最高貼文。

2020年已經踏入尾聲，最近社交平台Twitter公布2020年熱門關鍵字標籤，轉發貼文內容等，帶大家一同回顧2020年熱門的網絡話題！

持續近一年的新冠肺炎疫情，無疑已經成為人們日常生活的討論話題。Twitter指出，「COVID19」成為本年度最熱門的主題標籤（Hashtag），錄得近4億條貼文使用。另外，與疫情相關的「StayHome」關鍵字，也成為本年三大熱門的主題標籤之一。

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除了疫情之外，在本年5月份，美國黑人男子弗洛伊德被警察壓頸致死一案，引起全球參與「黑人的命也是命」運動，掀起各地網民對種族平等及社會公義議題的關注。「BlackLivesMatter」因而成為Twitter年度第二大熱門主題標籤。

2020年適逢美國總統大選，本年度全球的Twitter用戶，一同發布近7億條與選舉內容有關的貼文，而特朗普、拜登、奧巴馬、印度總理莫迪等政治人物，成為貼文中提及最多的人物。

另外，黑豹男主角Chadwick Boseman逝世的貼文，成為本年度全球最受歡迎的轉發貼文。該貼文累計獲得760萬個讚，以及235萬次轉發，同時是本年度網民最關注的話題之一。