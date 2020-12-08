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【香港經濟】大新銀行：年內失業率或見6.5% 料明年樓價錄單位數跌幅

股市 18:41 2020/12/08

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大新銀行預測，本港樓價明年將錄得單位數跌幅。（大新銀行提供）

香港新冠疫情反彈，大新銀行 （02356） 經濟師溫嘉煒指，隨著政府今日再收緊防疫措施，相信本港經濟活動會再受影響而減少。他又預期，香港年底前失業率或高見6.5%，而全年平均則為5.8%；而今年香港經濟將會收縮5.9%，明年將會回復正增長。

溫嘉煒表示，受外貿改善帶動，香港第三季經濟增長回穩。該行目前最新預測，香港今年全年經濟收縮5.9%，而受惠低基數效應，2021年香港經濟將錄得3.6%增長。至於訪港旅客何時恢復，他估計明年上半年仍然會處於低水。

疫情肆虐近一年，香港樓價仍然穩定，今年首10個月更輕微升0.4%，住宅租金則跌5.5%。溫嘉煒解釋，美國無限環寬帶動資金流入香港，而且資金未必好快會離開，因而對本地資產如股、樓有一支持，但要留意樓價未來會否受經濟不明朗性及社會氣氛影響，現時預計明年樓價或有單位數跌幅。

港股方面，他形容中美關係仍然是主要不確定性，預期明年恒指上落區間介乎24000點至29000點。

中國經濟方面，溫嘉煒預期，今年經濟增長1.9%，可能是唯一仍然錄得經濟增長的國家。展望2021年及2022年，則預期分別會錄得8.1%及5.6%增長。

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記者：趙穎妍

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