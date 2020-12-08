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【2021展望】交銀國際料恒指明年試3萬2 價值股跑贏增長股 推薦12隻行業首選股

股樓投資 20:07 2020/12/08

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交銀國際舉辦明年投資展望會議，董事總經理洪灝指出，恒指雖然近月已先後納入多隻新經濟股為成分股，但最新估值仍只得15倍，依然非常便宜。他看好港股市場流動性高之下，明年可吸引更多資金流入。中港股市前景方面，洪灝認為美元走弱有利人民幣計價資產之下，給予上證指數未來12個月的區間目標為2900點至3600點。交銀國際未為恒指定下明年目標，惟計及匯率及估值折讓因素，以及建基於恒指大部分盈利也是來自中資股之下，估計恒指明年或會在24000點至32000點之間上落。

【2021展望】招商證券國際料恒指明年最高可抵30500點 推薦17大行業28隻中資股為首選    詳情請看【下一頁

【小米1810】料首次採用驍龍888芯片 小米11手機傳本月底發布  詳情請看【下一頁

洪灝指出，隨著內地經濟復甦，消費者信心回升推動需求，加上疫苗面世等因素，價值股明年可跑贏增長股。當中較看好金融、工業、能源和啤酒股等。至於今年表現突出的科技股，交銀國際估計明年這板塊未必能重覆強勁走勢。該行又同時推薦12隻明年行業首選股，當中以中資股為主。

交銀國際2021年首選股一覽：

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交銀國際又表示，雖然華府換屆，仍不能期望對華政策會有大改變。對於市場擔心美國會對本港銀行推出制裁措施，交銀國際此舉對美國自身的利益也有影響之下，對本地銀行的經營不用太憂慮。若市場因有關消息而波動，屆時反而提供了建倉的機會。

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撰文 : 李尚毅

交銀國際（03329） 經濟

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