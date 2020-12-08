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【香港地產風雲@iM網欄】爆地產代理界的黑幕？ 「唔識扮識」的富二代

名人薈萃 18:36 2020/12/08

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今日講嘅topic係：「唔識扮識」的富二代

話説這幾天，某一位富二代拍了一條youtube片是關於地產代理黑幕大踢爆，當中內容真的令人忍俊不禁。

首先介紹下這個富二代，他早年就讀聖保羅男女中學附屬小學和聖保羅男女中學，16歲進入大學主修數學與經濟，並在2012年從美國南加州大學畢業。2013年，他從投行工作轉向電競行業並成立香港電子競技有限公司，並於2018年以創辦人的身分入選福布斯亞洲《30位30歲以下精英》（30 UNDER 30）的「消費科技」項目，福布斯稱其專注於內容創作、活動製作和團隊管理。這位富二代的曾祖父為已故「工廈大王」。

簡單來說，佢係未做過地產，但報稱自己爆地產代產界的黑幕？ 當中內容錯漏百出，以下就是汶睎的點評：

1. 佣金經紀佔30%，經理佔15%，其實那有那麼多，通常前線經紀只佔10-25%，少了的話，這富二代可以給回我們嗎？

2. 經紀帶人上吉單位食煙進行私務，我想說，每一行都有害群之馬，個別例子，不能以偏概全。

3. 唔比佣比iphone當找數，其實所有禮物都要申報給公司，公司會把價值的某個%給回經紀。所以絕不存在送禮就直袋入經紀口袋中。

4. 如果經紀賣了4至5年的樓花，成交後才有錢。OMG，請問鍾生，香港有哪個盤是4至5年樓花的？

Follow我，我會繼續介紹更多地產小故事，你的星級地產代理，唐汶睎！

 

作者_唐汶睎簡介：

我唔係冇嘗試過，我嘗試安分守己，日做夜做，賺嗰少少錢！我試過！所以我決定入行做地產！！我要發達！！我要搵大錢！！做了十年，見盡世間百態，等我帶你們進入既熟悉又陌生的地產世界！

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