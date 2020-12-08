【意大利疫情】意男徒步半個國家 違反宵禁被罰竟因？

新冠肺炎疫情下，歐洲多國均採取封城及隔離措施。其中意大利有男士因與妻子吵架，不惜冒冷徒步由北部城市科莫（Como），步行450公里至中部城市法諾（Fano），最終因違反宵禁令被警察截停，而被處罰400歐元（約3,758港元）。

故事原由意大利報章《Il Resto del Carlino》所報導，其後獲當地媒體廣泛流傳。

一名居住於意大利北部城市科莫的48歲男士，自稱在未有依賴交通工具及冒著天氣寒冷之下 ，平均每日行60公里路。他徒步走了450公里至中部城市法諾，被警察在凌晨2時於沿海公路截停。

該名男士向警察透露，自己因與妻子發生爭吵後，不惜離家出走，而過程中有人伸出援手給予糧食及水，雖然有點累，但身體狀況良好。

由於該男士違反封城宵禁令，男士最終被處罰400歐元（約3,758港元），同時警方亦聯絡其妻子前來把他接回。

不少網民同情男士遭遇，並稱他猶如電影『阿甘正傳』的主角一樣，徒步走數千英里跨越國家。亦有留言認為男子的「英勇」不應罰款，甚至值得「獎勵」一對新簇的鞋子，同時指他以步行去冷卻憤怒，比起以暴力處理爭執行為值得讚賞。

責任編輯：郭麗明