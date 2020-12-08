【美國疫情】聖誕假期將至　福奇警告節後疫情更加嚴峻

新冠疫情在感恩節假期後加速傳播，截至周一（7日）已有超過1,480萬人確診感染新型肺炎，每日平均新增20萬宗確診個案，死亡個案逾28萬宗。然而國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）警告，聖誕長假過後，美國疫情會將在明年1月中旬更加糟糕，並形容那將是「黑暗時刻」（dark time），甚至較感恩節假期更具挑戰性。

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獲候任總統拜登（Joe Biden）留任的福奇接受CNN訪問時表示：由於聖誕節假期更長，這將令疫情更加複雜，與感恩節相比，屆時可能會面臨更大的挑戰，他還形容國家正處於非常關鍵的時刻，必需正視疫情的事實和數據。

加州再推居家禁令

美國人口最多的加州，亦是疫情重災區之一，當地周日（6日）單日新增確診個案超過三萬宗，再創歷史新高。為緩解疫情壓力，加州州長紐森（Gavin Newsom）下令，在ICU容量低於總數15%的地區，施行居家禁令，並要求關閉酒吧、美髮沙龍、博物館、電影院、室內娛樂設置等一切非必要場所，允許零售業保持20%的營業，而餐廳僅提供外送服務，該禁令自周一凌晨起開始實施。目前加州有3,300萬被要求居家，佔全州人口大約85%。

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州長紐森表示，希望這是加州最後一次施行居家禁令，並指新冠疫苗有望獲得批准。據美國食品及藥物管理局（FDA）高級疫苗顧問James Hildreth透露，FDA會在本周四（10日）表決是否授權輝瑞疫苗的緊急使用許可，如若通過，最快將於周五（11日）開始分派疫苗。

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