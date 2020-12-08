【BNO移民】想於英國免費剪頭髮？ 髮型學校能助你省錢

BNO簽證細則將於下年1月31日公佈，預計有為數不少的香港人會透過5+1計劃爭取入籍。初到貴境，人生路不熟，預計不少港人都會以節儉方式過活。要節省得徹底，大至住屋、飲食、小至剪髮也可以。

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英國有不少理髮學校讓理髮學生實習，費用免費，不過未知學徒的水準如何，因此對自己髮型十分重視的人不建議去。

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如果要Senior學徒執刀，則要付上3英鎊，導師則會在旁指導，如果要導師最後執刀「執手尾」，則要付上6英鎊，包剃鬚。

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責任編輯：翁嘉陽