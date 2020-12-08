【美股焦點】Airbnb採新配售方法 上市後追貨恐無肉食？

美股IPO的配售方法一直惹人詬病，即將上市的兩大獨角獸Airbnb（US: ABNB）及DoorDash（US: DASH）會在國際配售的過程中採用「混合式」的配售方法，投行會收集機構投資者的認購股數及價格來決定最終定價，以確保上市價能真正反映其市場價值。



在傳統的IPO中，負責包銷的投行會先擬定上市的定價區間，有興趣參與配售的機構投資者便會以區間內或低於定價區間的價格認購新股，開價一般不會高於定價區間。倘若配售反映熱烈，以該配售方式所計算出來的上市價格根本不能反映真實供求，令新股上市後股價急升。

【美股IPO】Airbnb據報上調IPO定價區間 每股提升至56至60美元



但隨著近年科技股需求大增，機構投資者對仍未上市的獨角獸的需求殷切。佛羅里達大學教授Jay Ritter早前便參考今年127隻IPO，發現平均首日升幅達38%。這對有份參與IPO競投的投資者來說當然是好事，但對上市公司而言，這卻反映新上市企業以近四成「折讓」集資。換句話說，計及首日升幅，今年新上市企業的集資額少計了240億美元，當中尤以科技股為甚。

今年回報最大的五大美股IPO（見下圖）

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混合式的配售方式結合英式的拍賣方法及傳統的配股方式，假設Airbnb包銷商將上市價定於60美元，而最終在七成機構投資者以60元或高於60元認購新股，對配售有最終決定權的的包銷商「大摩」自然能決定分配給開價最高的機構客。

對Airbnb而言，這種配售方式除了確保能以較高的價格集資外，也可按機構客戶的往續來分配股權，盡量將新股分配給長期投資者，而非只求「即日鮮」的機構投資者。

不過，在散戶當道的年代中，機構投資者的定價也不代表最真實的價值，在九月上市的遊戲引撆開發商Unity（US: U），同樣是以「混合式」配售新股，惟在散戶追捧下，股價首日升幅也達32%，況且如自問是長綫投資者，無論以甚麼配售方式上市，短期股價波動也不會對公司前景有太大影響。

網上住宿租賃平台 Airbnb將會配售5650萬股， 公司周一（7日）提高IPO定價區間，由44至50美元向上調整為56至60美元； DoorDash則計劃發行3300萬股， IPO定價區間為90至95美元。Airbnb及DoorDash分別會在周三（9日）及周二（8日）公布最終上市定價。

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