【C家教路@iM網欄】科技股重獲主導權 市場繼續擁抱泡沫

美股納指上周升逾2% ，指數持續創歷史新高，市場氣氛非常樂觀。多間美國券商展望標普500指數明年底目標為4500點左右，以現時3600點水平的潛在升幅高達25%，可見分析師們都非常憧憬新冠疫苗以及新美國政府等催化劑。

港股方面，主要營運網上醫療服務及藥店的京東健康（06618）於周二（8日）成功上市，是今年至今散戶認購人數最多的新股，首日表現急升逾五成，反映現時港股市場的風險胃納同樣大了。值得留意的是，京東健康的市值暫時已超過了同行巨頭阿里健康（00241）。此外，國內銀行同業拆息持續有下降趨勢，或對A股市場的資金流動性有幫忙，利好佔較多科技股的深圳創業板。

近日國內電動車新勢力都掀起配股潮，早前衝高的比亞迪（01211）、理想汽車 (LI) 及小鵬汽車 (XPEV) 都相繼宣佈配股，估計短期內對公司股價將會出現一定壓力。不過，電動車龍頭特斯拉 (TSLA) 最近表現突飛猛進，自11月升逾46%後，截至本周一（7日）公司市值已突破6,000億美元，或許有助支持電動車板塊的整體表現，上升趨勢有機會支持配股後市。

自從小鵬汽車11月尾宣佈明年將會推出首款搭載激光雷達 (LiDAR) 的P7旗艦新品後，市場對激光雷達的關注度大大提升，激光雷達廠商Luminar (LAZR) 最近在美通過SPAC上市，股價升逾倍，帶動LiDAR龍頭 Velodyne (VLDR) 於周一啟動了炒風，股價亦升逾兩成。筆者相信隨著電動車板塊的熱度繼續提升，相關新能源產業鏈亦會受惠。

現時美股科技股明顯是個泡沫，尤其是一些二三綫的公司，屬高風險投資。可是筆者暫時仍以擁抱泡沫的心態對待科技板塊，其中特斯拉於上月已成為基金投資組合中第一持倉，因此最近也因風險管理而相對地減持，但仍看好電動車的中長綫發展。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有京東健康、阿里健康、比亞迪、特斯拉的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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