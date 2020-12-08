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【買樓理財】看好屯赤隧道通車　首置客速購屯門樓

股樓投資 18:29 2020/12/08

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一直以來，屯門樓價落後他區，故吸引不少上車客追捧。此外，部分投資者亦對屯門感興趣，皆因市場預計，日後多項大型基建落實，將帶動該區變天，其中屯赤隧道本月通車。及至近期，屢有首置客見屯赤隧道快將通車，相信該區樓價將「追落後」，故加快入市。 

中原陳耀堂說，屯門市廣場1座中層D室，實用面積318平方呎，兩房間隔，叫價460萬元，實用呎價約14,465元。代理說，新買家屬首次置業，認為屯門市中心生活配套齊全，而屯赤隧道本月通車，看好區內發展，故加快入市。 

資料顯示，原業主於2012年7月，以220萬元買入單位收租，持貨8年，雖然未計多年來的租金收入，但現帳面賺240萬元，物業期內升值1.1倍。代理說，業主原本打算將單位翻新後再重新放盤，但適逢有買家誠意洽購，故賣樓套現。 

事實上，屯門市廣場位於市中心區，而非真正鄰近屯赤隧道。值得留意的是，過去10年間，鄰近屯赤隧道、即屯門碼頭區的四大私人屋苑：邁亞美海灣、海翠花園、慧豐園及啟豐園，其樓價升幅驚人。不過，屯赤隧道消息傳出多年，市場或早已經消化有關消息。 

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撰文 : 黃卓賢

啟豐園 慧豐園 屯門市廣場 海翠花園 邁亞美海灣

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