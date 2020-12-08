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Lenovo在港推出EdVision計劃　推動智能教育轉型

科技 20:11 2020/12/08

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聯想（Lenovo）今日宣布在港推出EdVision計劃，助本港學界加快智能教育轉型，應對未來社會的發展。

新冠肺炎疫情來襲催生不少創新模式出現，聯想（Lenovo）今（8日）宣布在港推出EdVision計劃，助本港學界加快智能教育轉型，應對未來社會的發展。

隨著教育科技應用愈來愈普及，加上本港新冠肺炎疫情情況反覆，教育局建議學校採用結合面授與電子學習的「混合模式」推展教學。最近有本地調查發現，在學校停課期間，學生對於追趕功課進度及停課損失的時間感到憂慮，突顯出智能教育轉型的迫切性。

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有見及此，Lenovo就決定透過EdVision計劃，加強教育工作者、學生及家長的交流，促進智能科技在教學上的應用。Lenovo EdVision計劃與合作夥伴，包括Microsoft，為參與的教育團體度身訂造提供合適的教育科技解決方案，幫助教學團體推動教育轉型進程。同時，Lenovo又會舉辦數碼轉型工作坊或研討會，為學校校長以至老師提供技術諮詢，增強教與學的效益，培育學生獲取未來工作所需的技能。

而基督教香港信義會信義中學就是其中一所參與學校，藉著採用Lenovo視訊會議室解決方案ThinkSmart Hub 500、Lenovo Learning Management system (LMS)、筆記薄、高清視訊攝影機及電子白板，在課室進行「混合教學模式」，讓老師可同時為在校和在家的學生授課。此外，又有採用Lenovo電腦、電腦屏幕、視訊會議室解決方案ThinkSmart Hub 500及Microsoft Teams，讓學生親自製作校園電台節目，以提升學生的創造力，增強師生之間的交流。

Lenovo 「混合教學模式」課室（Lenovo資料圖片）

Lenovo視訊會議室解決方案 ThinkSmart Hub 500配合Microsoft Teams （Lenovo資料圖片）

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Lenovo香港及澳門區總經理何一凡女士表示，世界經濟論壇的最新報告顯示，全球超過一半的員工（54%）將在未來三年需要大量的技能培訓和技能提升。科技教育對確保學生未來就業前景及香港未來的經濟地位至關重要。而現今學生需要的是針對解決現實生活遇到的問題的全面教育。未來，Lenovo將繼續與學校合作佈署其他計劃，包括無人商店及AI教學，以延續教學轉型。

責任編輯：施雯雯

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