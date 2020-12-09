【櫻淘魔法棒@iM網欄】唔使參加興趣班 聖誕花環DIY

產品介紹:

又到1212淘寶減價日，雖然距離雙11 不遠，但大家又要準備6時堂食限令，大家可以入定貨，佈置下屋企，與家人一起在家抗疫兼慶祝聖誕節及新年。

身邊一些外國回流的朋友，她們很重視聖誕節，今年據知因為大家未能離港回老家，「真」聖誕樹比往年漲價不少。朋友指出「真」聖誕樹雖然價格比較貴，平均只能保存3至4個星期，如果嫌聖誕樹太佔位，但又想聞到「真」聖誕樹的松香味，不妨可以學我朋友自制聖誕花環，加添家裡的濃厚聖誕氣氛。

朋友是第三次制作聖誕花環，她習慣在花墟買入部份材料，首先最重要的當然是聖誕樹，即壯麗冷杉(Noble fir)，現場可以選擇一些比較濃密的樹葉，仍有松香味的樹幹，HK$280就可以買到5KG 的Noble Fir，價錢不貴，足夠制作6至8個25CM 大的花環。

此外，還要買花滕， HK$30一個，直徑25CM，據知花墟只有一間有得賣。朋友說不建議買綠色插花泥，除了因為價錢比較貴，約HK$90/個，缺點是比較沉重，不適合掛起。另外，還要購買鐵線，HK$12/50條。

制作基本聖誕花環，對新手而言，約需時45分鐘/個。她特別提醒制作前要鋪好膠布，並且要準備一把鋒利的剪小樹幹的剪，記緊插葉時要同一方向。

她特別提醒大家，如果想要真正聖誕的感覺，建議除了紅色蝴蝶結外，其他都要買新鮮乾配料，如: 野生松塔乾花，天然棉花頭，桂皮，烘乾橙片等。全部可以在花墟買到，但在淘寶買更平。市面上有興趣班，收費$1380。

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