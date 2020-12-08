【新股IPO】藍月亮6993明日截飛 孖展暫錄得借出逾610億 超額認購61倍 國際配售足額已提前截飛

藍月亮 （新上市編號：06993）將於明日（9日）截止認購，還在心大心細的投資者要捉緊機會了。市傳由於認購反應熱烈，其國際配售部份已在今日（8日）下午５時提前結束。至於公開發售部份，綜合多間券商共借出逾610億元的孖展，相當於超額認購逾61倍。

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這隻被喻為本年度最後一隻重磅新股，招股前市場已討論得沸沸騰騰，惟在招股期間卻開始出現兩極的評價，有的人對其洗衣液龍頭地位趨之若鶩，有的就覺得估值過高，以及批評在上市前大派股息予原股東，而紛紛說不會認購。然而，論上市前派息，其實有不少被追捧的新股亦一樣在上市前向股東大派息，如數月前上市的農夫山泉（09633），同樣在去年向股東大派息96億元人民幣（約105億港元）利息，比集資額還要多，而令不少市場人士好奇為甚麼還要上市。

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故此，現在抽新股更大因素或者是市場氣氛，有市場人士認為，藍月亮首日的孖展認購未見湧躍，除了是要等京東健康（06618）的凍資解封，以及想參考京東健康首日掛牌表現再決定是否認購。觀乎今日京東健康首日上市表現，未知能刺激藍月亮的認購反應呢？

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藍月亮是次計劃發售7.47億股，招股價介乎10.2元至13.16元，集資最多98.3億元，一手500股，入場費為6,646元，12月16日掛牌；美銀、中金和花旗為聯席保薦人。藍月亮的承銷商之一的瑞銀，給予藍月亮估值為780億至936億元。報告認為，下行風險為行業競爭而無法在2021年轉移原材料上漲的風險，公司投資綫下營銷，不斷增加銷售人員將會增加上行風險。預料藍月亮收入於2020年至2022年分別按年增長14%、29%及19%，主要是公司進一步滲透低綫城市、個人衛生及家庭護理產品快速增長。

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記者：張以正