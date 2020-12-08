【方圓公關人生@iM網欄】資金大挪移  開設個人離岸戶口的入門需知  

為了移民、子女赴海外升學、對政局不穩的地區投不信任票、方便海外營商貿易、資產配置及分散風險等，是開設離岸戶口最常見的原因，近月香港相關需求及查詢的確有所增加，但在行事之前，大家宜上網搜集相關資訊，按個人需要及喜好選擇合適的銀行或金融機構開離岸戶口。

簡單而言，離岸戶口就是指將資金移至境外，而移出的資金亦不會再受本地境內監管，而是根據離岸戶口所在地的法定機構及相關司法管轄條例監管。過往港人最慣常將資金出走泊岸的地區除了移民地區之外，還包括政治環境相對較穩定的地方如新加坡及英美等國家。

在香港境內開設離岸戶口，選擇除了銀行，還有資金停泊地在海外的證券行及個別虛擬銀行，在篩選的時候可貨比三家，要注意的有以下方面：

開設的離岸戶口是否可兼享理財功能如股票、外幣、基金甚至虛擬貨幣等產品買賣；

戶口內定存或投資所產生收益是否需要繳交當地稅收；

資產結餘及轉帳限制；

通常設有入門門檻，即最低存款額普遍較高；

是否需要親身在設置地辦理開戶手續；

是否享有高息定存、低息貸款等服務及優惠；

戶口有否任何存款保障（例如美國聯邦存款保險公司Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC提供存款保障；澳洲有相類的Financial Claims Scheme, FCS金融保障計劃；香港是存款保障計劃Deposit Protection Scheme, DPS）；

戶口所屬銀行或金融機構的品牌及財力；

戶口所屬地區的銀行體系及監管是否健全穩定；

預留充足時間開設戶口；

相關手續及文件要求，個別離岸戶口或需要持有當地護照；

開戶收費及各項金融服務手續費等等。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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