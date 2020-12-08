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【股神持股】Snowflake再升7%、四日累升45%　CEO親解業績增長原因

Hot Talk 23:39 2020/12/08

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Snowflake績後升勢凌厲，市值已迫近IBM

股神巴菲特旗下巴郡有份持股的雲服務供應商Snowflake（美：SNOW）上周公布業績後，股價連日爆升，周二早市再升7%至416.8美元。Snowflake 4日累計升幅逾4成，較其9月上市的招股價120美元高2.5倍。

Snowflake第三季業績顯示，其季內收入按年增 119%至 1.6 億美元，優於市場預期，惟因銷售及研發成本大增，其虧損則由的 8805.7萬美元擴大至 1.7億美元。雖然其虧損擴大，但其淨收入留存率高達162%，反映現有用戶願意持續使用其服務。期內公司營運現金流仍然虧損。

【美股焦點】股神巴菲特炒新股Snowflake　首日帳面賺1倍

【股神投資】巴菲特「抽新股」　擬入股美股雲端平台Snowflake

相較起其他同業，Snowflake其中一個優勢在於其強大的數據分享功能，令機構可即時分享及使用Snowflake的軟件分析數據，毋須安裝其他軟件。

同時，Snowflake亦提供多一個渠道予數據擁有人變現。過往數據擁有人會將數據售予第三方，但買家要滙入數據到數據庫再利用自己或第三方工具分析，過程費時失事；而Snowflake則容許買家利用平台上的工具進行分析，又或直接購買數據，然後整合到買家自己的內部分析模型。

Snowflake行政總裁Frank Slootman受訪時表示，其淨收入留存率高是由於客戶可以按需要消費，情況猶如為汽車入油一樣，當客戶需要時可隨時兩倍、三倍地增加消費。另外，Snowflake的數據顯示速度較過往的工具快上不少，相較起以往要用小時甚至日計算，現時以秒及分鐘更新的數據可對業務帶來顯著影響。

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編輯：謝智聰

美股 軟件 巴菲特 Snowflake（美：SNOW）

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