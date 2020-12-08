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【疫市筍盤】屯門新地樓環境夠清幽樓價又低水 首置客即睇即買 「一炮過」680萬購三房筍盤

股樓投資 18:02 2020/12/08

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疫情未見放緩，部份業主更急於沽貨套現為上，願意減價更多，準買家也把握機會入市。最近一名首置客以680萬一筆過購入屯門怡峰園三房單位。


祥益地產區域董事袁思賢表示，日前屯門怡峰園錄得一宗區內首置客「即睇即買」的成交個案，上述成交單位為6座中層C室，實用面積660平方呎，間隔為三房兩廳連套廁。單位原業主因本身存在資金壓力而急於沽貨套現，隨著市況不斷調整價格，放盤至今累積減價達110萬元。

【租客變業主】趕移民業主為求甩貨 月海灣單位減完再減 年青人剛獲「香港人」身份即成功以筍價入市，詳見【下一頁

單位日前獲區內首置客垂青，該買家鍾情單位主人房座擁開揚山景，加上以及屋苑鄰近學校，方便小朋友返學，故決定「即睇即買」，以680萬並一筆過付款購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為10,303元。袁思賢指，現時屋苑同類三房單位的市價達710萬至720萬元，故以上成交略低於市價。她又指，怡峰園為發展商為新地，現時同由新地發展，位於西鐵屯門站上蓋的瓏門，1房樓價已達6百餘萬元，是次成交買家以市中心一房樓價購入同新地發展的三房單位，屬筍價成交。

【蝕讓成交】資深投資者陷財困 「蝕本價」急沽柏傲山 外區客1550萬筍價接平貨，詳見【下一頁
 
袁氏稱，原業主於2007年以約173.8萬購入單位，是次轉手帳面獲利約高達506.2萬，單位升值近3倍易手。
 
位於屯興路9號、座落市中心半山位置的怡峰園，發展商為新地（00016），樓齡約23年，跟區內其他屋苑比較，怡峰園自成一隅，環境清幽，前往市中心路步程只需7至8分鐘，十分便利。怡峰園設有五座，大部份單位為兩房設計，實用面積由606至794平方呎，設施包括游泳池、網球場、住戶會所、蒸氣浴、圖書館、燒烤場地及停車場。加上整體單位為鑽石形廳間隔，家具擺放較靈活，深受一眾用家追捧。 

【隱世低水盤】青榕臺位處半山擁無敵大海景鮮有放盤 一梯兩伙豪宅式格局 呎價只係9千頭，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

放盤 發展商 疫情 屯門 新地 瓏門 怡峰園
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