【香港經濟】調查：3成受訪僱主有意明年首季縮減人手

▲ 萬寶盛華(02180)大中華公布2021年第一季就業展望調查報告，報告結果顯示，在受訪的僱主中，未來一季有30%僱主有意縮減人手，有超過60%僱主考慮凍薪

萬寶盛華 （02180） 大中華公布2021年第一季就業展望調查報告，報告結果顯示，在受訪的僱主中，未來一季有30%僱主有意縮減人手，有超過60%僱主考慮凍薪。

該調查共訪問193名僱主，當中有28%表示來季有意增聘人手，30%將縮減人手，42%則表示會維持不變。

在行業分類中，服務業有所好轉，其就業展望指數為+3%，按季上升4%。金融、保險、零售及房地產就業展望指數為-3%，與上季變化不大。

此外，在薪酬待遇方面，萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊指，超過60%僱主考慮凍薪，但平均加薪幅度比去年減少，平均加薪幅度約為1.3%。

她亦表示，疫情增加了兼職、臨時工或外判工作這類彈性高的工作需求，僱主可因應不同時段的需求，短暫地聘用員工，工資一般比長工高出5至10%。

被問到「保就業計劃」完結後，會否令下一季的求職市場更為嚴峻，徐玉珊表示，調查於10月底完成，相信受訪僱主在進行調查時，已考慮有關因素。

相關文章﹕

【報告調查】畢馬威：去年本港初創企業私募融資額跌4% 智慧城市金融科技為投資重點

【本港薪酬】調查機構：本港明年實質薪酬升幅為亞太區最低 低新加坡逾2個百分點

調查：港人儲蓄水平冠絕全球 疫情下善於捕捉投資機遇

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚