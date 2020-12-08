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【香港經濟】調查：3成受訪僱主有意明年首季縮減人手

Hot Talk 18:19 2020/12/08

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萬寶盛華(02180)大中華公布2021年第一季就業展望調查報告，報告結果顯示，在受訪的僱主中，未來一季有30%僱主有意縮減人手，有超過60%僱主考慮凍薪

萬寶盛華 （02180） 大中華公布2021年第一季就業展望調查報告，報告結果顯示，在受訪的僱主中，未來一季有30%僱主有意縮減人手，有超過60%僱主考慮凍薪。

該調查共訪問193名僱主，當中有28%表示來季有意增聘人手，30%將縮減人手，42%則表示會維持不變。

在行業分類中，服務業有所好轉，其就業展望指數為+3%，按季上升4%。金融、保險、零售及房地產就業展望指數為-3%，與上季變化不大。

此外，在薪酬待遇方面，萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊指，超過60%僱主考慮凍薪，但平均加薪幅度比去年減少，平均加薪幅度約為1.3%。

她亦表示，疫情增加了兼職、臨時工或外判工作這類彈性高的工作需求，僱主可因應不同時段的需求，短暫地聘用員工，工資一般比長工高出5至10%。

被問到「保就業計劃」完結後，會否令下一季的求職市場更為嚴峻，徐玉珊表示，調查於10月底完成，相信受訪僱主在進行調查時，已考慮有關因素。

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編輯﹕賴奕羚

經濟 疫情 裁員 就業 薪酬待遇 萬寶盛華（02180）
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