【銀色債券】券商銀債認購兩日吸資4650萬 亂市下長者棄股投債

▲ 長者iBond銷售快倒數，輝立證券勁吸金，在淡市下多添約3,000萬元進帳。

俗稱「長者iBond 」的銀債這兩天勁吸金，3間券商的吸資大躍進暫接獲現金及孖展申請，累計合共逾9,450萬元；較上周五（12月4日）的4,800萬元，驟升逾4,650萬元，或增幅接近一倍。銀債於本周五（11日）截止認購；但致富證券及一通證券皆提早兩天截票，明天（9日）就屆滿，專家料，銀債在開賣倒數期有望大收旺場，皆因在亂市下定息產品逆市受捧。

有關銀債開賣詳情及重要日期，可按下圖了解

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另一邊廂，盡管熱爆新股藍月亮 （新上市編號︰06993） 勁抽資，以至市場濃罩歲晚收爐的氣氛，但輝立、致富證券及一通證券剛錄得「長者iBond 」的吸資額驟升約97%，當中以輝立的增幅最勁，由上周五只接獲約2,700萬元的現金及孖展申請，今天已達5,700萬元。

致富證券董事暨業務主管郭家安回應本報查詢指，暫約有151人申請，吸資額從上周五逾1,700萬元，這兩天亦多了約1,150萬元；累計客戶以現金認購共吸納2,850萬元。至於一通集團行政總裁宓光輝透露，旗下一通證券暫錄得約85名耆英申請；從上周約400萬元，現再倍升至900萬元。

正因專家料港股陰霾密布，亦令銀絲族紛轉攻為守，鬥打守勢波，為老本養命錢自保。正如大新銀行 （02356） 經濟師溫嘉煒今天為2020年作經濟回顧，料受疫情及中美關係緊張等影響，今年本港經濟將倒退，按年跌5.9%；及至明年才逐步回穩，明年恢復3.6%正增長。

長者如何增加銀債認購勝算，可看【下一頁】

業界皆料未來兩天半銀債將再有新一輪吸資潮，主要受4大因素所左右，包括︰

（1）今年最旺丁的IPO「認購王」京東健康 （新上市編號︰06618） ，吸引逾80萬人抽，凍資約5,600億元快於昨天（7日）開始回籠；相信銀絲族把「打新」的向隅資金，轉投銀債。

（2）再者，亦有個別老友記擔心藍月亮熱爆，但未必做到人人有份，又或最多僅一人一手，變相白抽一場徒蝕使費，於是變陣把注碼投放在銀債。

（3）港元定存的減息潮加劇，繼中銀香港 （02388） 於上周四（3日）全面調低短中長息，本周又輪到恒生 （00011） 全面降息，中銀的一年期新息率僅0.4厘，但已冠絕發鈔行；恒生更乍現0.25厘超低位。反觀「長者iBond」的「墊底息」高達3.5厘，有助吸引資金。

（4）老股民最愛的的滙豐HSBC （00005） ，憧憬恢復派息等，刺激股價自底位狂升逾六成，又再掀聖誕鐘買滙豐效應。可是這兩天卻發生「許智峯事件」，加上擔心本周四（10日）歐盟峰會，未必如市傳放寬銀行可大舉派息，以及憂慮美國新一輪制裁等，累股價再跌。個別不願承受風險的保守族，寧可把多餘錢放在銀債；唯恐高追獅王，將來賺息蝕價。

招商永隆銀債認購額 上周已達2.27億

至於另有兩間銀行今晚回應，指「長者iBond 」旺丁又旺財勁吸金，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉透露， 銀債銷情持續理想，認購人數及總認購金額仍然大幅超越去年同期，平均認購額約30萬元。而認購期還有3日，相信在本月11日截止前，能吸納更多客戶申請。

信銀國際剛回應，截至今天（8日），接獲總銀債認購申請金額比上一批同期上升約7倍，認購情況踴躍；平均認購額接近40萬元。

招商永隆則於上周五表示，自12月1日至12月4日，銀債的認購反應熱烈，總認購額達2.27億元， 平均每名客戶認購42萬元，較上次首周總認購額增加11倍 （或1,132%） ；大豪客最高更達1,000萬元，而經電子管道認購比率為39%。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪