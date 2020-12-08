  • 20°C
香港時間 : 20201208日 (二) 19:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【限聚令收緊】健身中心將停業兩星期　小店料損失10至20萬元

商業 18:13 2020/12/08

分享：

健身中心Vegan Fitness營運經理唐先生估計，是次停業兩星期，公司將損失約10至20萬元。 （Vegan Fitness facebook圖片）

本港爆發第4波疫情，港府再收緊限聚令，要求健身中心、美容院及按摩中心停業，由本周四凌晨開始生效，為期14日至12月23日。健身中心Vegan Fitness營運經理唐先生估計，是次停業兩星期，公司將損失約10至20萬元。

【限聚令收緊】限聚令收緊按摩院將關閉　小店只盼能開門「捱過寒冬期」

【限聚令收緊】食肆晚上6時起禁堂食　業界料12月損失100億元

他表示，損失主要是租金和營業收入。由於健身中心採用預繳式消費，現時仍要消化客人早前購買的課堂，停業只會將課堂期限不斷延長，短期內難再有新生意，並希望政府能補貼租金。

他續指，業界已做足防疫措施，現時亦無健身中心感染群組，對停業感到無奈，「捱得到都會繼續捱，暫未考慮結業。」他又透露，停業期間，公司會定期上載健身影片到社交平台專頁，保持與客人的互動，教練亦會跟進客人在家中運動的情況，以服務留住客人。

【限聚令收緊】美容院周四起停業14日　業界斥政府措施欠標準　大嘆今次損失最慘重

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

記者：朱悅瀅

相關文章

【限聚令收緊】美容院周四起停業14日　業界斥政府措施欠標準　大嘆今次損失最慘重
今日
【限聚令收緊】美容院周四起停業14日　業界斥政府措施欠標準　大嘆今次損失最慘重
【限聚令收緊】食肆晚上6時起禁堂食　業界料12月損失100億元
今日
【限聚令收緊】食肆晚上6時起禁堂食　業界料12月損失100億元
【限聚令收緊】限聚令收緊按摩院將關閉　小店只盼能開門「捱過寒冬期」
今日
【限聚令收緊】限聚令收緊按摩院將關閉　小店只盼能開門「捱過寒冬期」
【限聚令收緊】酒吧被牽連關閉　業界料無紓困措施失業人數達5萬創新高
2020/12/04
【限聚令收緊】酒吧被牽連關閉　業界料無紓困措施失業人數達5萬創新高
疫情 限聚令 健身 運動 運動

下一篇文章

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令收緊】限聚令收緊按摩院將關閉　小店只盼能開門「捱過寒冬期」
【限聚令收緊】限聚令收緊按摩院將關閉　小店只盼能開門「捱過寒冬期」
【一田停業】一田沙田店再有5名員工初步確診　來自孖人、象印等專櫃
【一田停業】一田沙田店再有5名員工初步確診　來自孖人、象印等專櫃
日本、德國爆發禽流感　香港暫停進口有關地區的家禽產品
日本、德國爆發禽流感　香港暫停進口有關地區的家禽產品
【驚安之殿堂】Don Don Donki登陸戶戶送　日本產品最快30分鐘到家【附優惠碼】
【驚安之殿堂】Don Don Donki登陸戶戶送　日本產品最快30分鐘到家【附優惠碼】
【限聚令收緊】食肆晚上6時起禁堂食　業界料12月損失100億元
【限聚令收緊】食肆晚上6時起禁堂食　業界料12月損失100億元
【限聚令收緊】美容院周四起停業14日　業界斥政府措施欠標準　大嘆今次損失最慘重
【限聚令收緊】美容院周四起停業14日　業界斥政府措施欠標準　大嘆今次損失最慘重