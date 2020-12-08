【限聚令收緊】健身中心將停業兩星期　小店料損失10至20萬元

▲ 健身中心Vegan Fitness營運經理唐先生估計，是次停業兩星期，公司將損失約10至20萬元。 （Vegan Fitness facebook圖片）

本港爆發第4波疫情，港府再收緊限聚令，要求健身中心、美容院及按摩中心停業，由本周四凌晨開始生效，為期14日至12月23日。健身中心Vegan Fitness營運經理唐先生估計，是次停業兩星期，公司將損失約10至20萬元。

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他表示，損失主要是租金和營業收入。由於健身中心採用預繳式消費，現時仍要消化客人早前購買的課堂，停業只會將課堂期限不斷延長，短期內難再有新生意，並希望政府能補貼租金。

他續指，業界已做足防疫措施，現時亦無健身中心感染群組，對停業感到無奈，「捱得到都會繼續捱，暫未考慮結業。」他又透露，停業期間，公司會定期上載健身影片到社交平台專頁，保持與客人的互動，教練亦會跟進客人在家中運動的情況，以服務留住客人。

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記者：朱悅瀅