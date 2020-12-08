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【2021展望】交銀國際薦12隻港股 洪灝：恒指明年或可試32000關

宏觀解讀 18:45 2020/12/08

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交銀國際董事總經理洪灝表示，預期明年將迎價值股「王者歸來」。

交銀國際董事總經理洪灝表示，港股近期已有較大幅的反彈，即使有更多新經濟股加入指數，但現時估值仍非常便宜，市盈率處15倍左右，帶動明年會有所表現，資金流入也會更厲害。洪灝續指，對恒指沒有目標價，但預期明年上證指數的區間為2900至3600點，由於港股大部份盈利來自中資股，以此換算，意味恒指最低或介乎24000點或25000點，最高或有望見32000關樓下。

摩根資管許長泰：企業配股因經濟復甦為明年做好準備，詳情看【下一頁】

交銀國際明年首推買入12隻港股

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洪灝預期明年將迎價值股「王者歸來」。他指出，11月起價值股出現有較大的輪動，獲資金流入，經濟復甦持續，加上疫苗出台將是明顯的催化劑，經濟復甦或較預期好，低估值的板塊將有良好的表現，看好金融、工業及能源行業等。

對於新經濟股，交銀國際指，科網股的動力仍強，惟預料明年難以重覆今年的升勢，市場亦更專注基本面以及政策影響。該行又指，看好明年消費行業，由於體育用品股估值較貴，更推薦啤酒股，受惠國策及賽事出台，料可迎來全面復甦。

高盛王勝祖：明年科技股不再一枝獨秀，詳情看【下一頁】

談及美國近日制裁措施，以及有資金被銀行凍結會否引來更多制裁，洪灝指，近日市場對制裁有點敏感，雖然兩國衝突將會常態化，也不期望新政府上場後對中國的政策有大改變，但相信美國不會制裁港元，因對美國損害或更大，故不用太擔心銀行業，反而，短期板塊波動是投資者建倉的好機會。

相關文章：【2021展望】DWS：明年環球全面反彈看好亞股　料H股續追落後

【2021展望】滙豐環球投資管理：明年亞洲投資機會相對較高　亞企盈利料增長三成

編輯：袁諾曦

香港股票 經濟 制裁 恒生指數

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