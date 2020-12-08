Zappos創辦人謝家華上月遇火災離世 朋友稱他生前對火十分著迷

Zappos創辦人謝家華上月於康乃狄克州一處住宅遇上火災，延醫9日後不治，當地法醫判定他是死於意外。近日謝家華的親友透露，在他離世前數月其行為十分怪異，更有酗酒及濫藥習慣。



Zappos創辦人謝家華遇火災離世 終年46歲 詳情請看[下一頁]

華爾街日報引述謝家華的親友指，以往工作與社交是他的生活重心。但今年因受到新冠肺炎的影響，他的工作大計未能實現，而且因防疫政策令他減少舉辦派對，使他大受打擊。其後，他更疏遠朋友與家人，酗酒問題變得更嚴重，及開始服食迷幻藥和迷幻磨菇等毒品。



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另外，謝家華嘗試挑戰人體極限，他開始絕食，令體重暴跌；長時間忍尿；降低身體氧氣量；及吸入笑氣等。他亦對火十分著迷，在其拉斯維加斯舊居和活化項目都點有火把，亦有地產經紀目睹他在猶他州帕克城的新居點了逾1,000支蠟燭。

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