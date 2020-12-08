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【輝瑞疫苗】90歲婦人英國首位接種新冠疫苗　形容「這是最好的生日禮物」

環球政經 18:05 2020/12/08

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美國藥廠輝瑞（PFE）與德國生物科技公司BioNTech（BNTX）合作研發的新冠疫苗有效率達95%，早前獲英國政府批准其使用許可，並於本周二（8日）起開始全英國範圍內接種，來自北愛爾蘭的一名90歲婦人成為英國首位接種新冠疫苗的國民。

據當地媒體報道， 來自北愛爾蘭的一名90歲婦人Margaret Keenan，周二早6時左右於考文垂大學醫院（University Hospital, Coventry）接種疫苗，她表示自己感到很榮幸，並形容這是她所期待的最好的生日禮物。她稱，自己在過去一年的大部分時間內都獨自一人生活，希望接種疫苗後，可以在新年假期與家人和朋友團聚。

【韓國疫情】南韓制定新冠疫苗接種計劃　長者等高危群組優先接種【下一頁

【美國疫情】拜登：就任後全國佩戴100天口罩　籲民眾對疫苗恢復信心【下一頁

英國政府早前宣布，首批疫苗將提供給前綫醫護工作人員、負責管理疫苗接種計劃的醫護牛逼以及80歲以上的長者，然後再在全國範圍內普及。

不過由於疫苗從研發、臨床測試再到批准上市，用時尚不足一年時間，不少民眾對疫苗的安全性存疑。另外輝瑞疫苗需要分開注射兩劑，中間間隔21日，亦有不少人擔憂，注射第一劑後會出現副作用。據悉英女王夫婦將會在數周內注射疫苗，以安撫擔憂疫苗安全問題的民眾。

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