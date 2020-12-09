深耕21載 上市11周年 佳兆業成就矚目非凡

▲ 深圳佳兆業金融科技中心

2020年是充滿挑戰的一年，疫情之下全球經濟形勢日趨嚴峻，但即便如此，佳兆業集團憑藉自身的實力，仍然保持穩健增長。12月9日，是佳兆業集團控股有限公司（01638）於香港聯合交易所上市11周年的日子。回想2009年，佳兆業以最受資本關注及熱捧的新股姿態成功在香港掛牌上市，在這之後不斷駕帆遠航開疆拓土，到現在，發展成為植根深圳、領航大灣區的地產開發企業及中國大型綜合性投資集團，佳兆業的業務已邁向多元，致力打造現代化、智能化的高品質產品，為居民構建美好家園。

佳兆業成立於1999年，2009年12月於香港聯交所成功上市。經過21年的發展，業務版圖由深圳輻射全國，現時旗下已擁有20多家集團及專業公司，分公司超100家，員工數超16,000人，總資產超過2900億元（人民幣，下同）。在全球擁有佳兆業集團控股（01638）、佳兆業美好（02168）、佳兆業健康（00876）、佳雲科技（深：300242）、南太地產（NTP.US）等多個上市平台。在地產綜合開發方面，佳兆業已佈局京津冀、粵港澳大灣區及長江經濟帶等主要經濟區域，擁有綜合開發項目逾200多個，產品範圍涵蓋住宅社區、寫字樓、大型城市綜合體、產業地產等類型進駐全國逾50個重要城市，改寫了數以百萬計居民的居住環境。

穩健根基 疫境向前

截至今年上半年，佳兆業總土儲面積約2680萬平米，估計總貨值約5,800億元，覆蓋多個一二線重點城市，及粵港澳大灣區核心城市，當中包括深圳、廣州、佛山，惠州、中山，以及今年購入的香港屯門青山灣住宅用地等。

縱使今年市場環境複雜，佳兆業仍可繼續保持高品質發展態勢，今年前11個月，累計實現簽約銷售金額超過900億元，同比增長超過兩成；累計簽約銷售建築面積約超過500萬平方米，同比增長約接近三成。

憑藉卓越的綜合實力、可持續發展能力，佳兆業2020年榮獲《財富》中國500強第213位、「中國地產金磚獎—2020年度卓越成就企業」、「2020中國年度影響力地產企業TOP30」、「2020中國年度投資價值地產企業TOP30」、「2020最具價值品牌」、「2020中國上市房企投資價值十強」、「2019廣東省百強民營企業」等多項榮譽。

此外，佳兆業穩健的業績增長和良好的投資前景，亦獲得國際、國內投資機構多方認可。2020年，境內知名評級機構中誠信國際、聯合評級通過對佳兆業主體信用狀況進行綜合分析和評估，確定佳兆業主體信用等級為AA+，而穆迪、惠譽、標普三大國際權威機構亦將佳兆業評級為展望「穩定」；此外，佳兆業還獲納入恒生大中型股價值偏向指數、獲評「2020中國高信用評級上市房企」。

多元發展 回饋社會

佳兆業在茁壯成長的同時，早在2012年已力求打造「資本力+產品力」雙輪驅動模式，至今發展出「地產+城市更新+產業」三駕馬車驅動的戰略，業務覆蓋多元化，涵蓋包括綜合開發、城市更新、健康醫療、旅遊產業、文化體育、物業管理、航海運輸、商業運營、酒店運營、科技產業、深足俱樂部等超20個產業，多元化產業亦為佳兆業長期持續發展奠定了基礎，令企業品牌價值不斷提升。

而在推進自身“從地產開發商到城市公共服務商蛻變”的過程中，佳兆業始終保持著高度的社會責任感，熱衷於公益事業，致力成為優秀的企業公民，將履行企業社會責任作為自身價值核心，積極整合多元資源服務社會、造福社會，並形成長效機制，搭建共建、共贏、共用的發展格局。至今佳兆業已經捐贈公益慈善項目超過80個，總金額超16億元人民幣，例如連續三年向廣東省慈善總會「廣東扶貧濟困日活動」累計捐款達3.4億元；連續10年參與廣東省扶貧濟困日活動，累積投入逾人民幣5.5億元，幫扶40多個貧困村；2020年，佳兆業更捐資2億元港幣用於支持香港科技大學科研及教育事業，成立聯合研究院用於培育優質創新項目，均展示出佳兆業對社會公益事業的恆心、耐心與熱情。

舊改之王 家喻戶曉

不久前，由中國著名傳媒集團評選出的“2020年中國地產城市更新創新力20強”出爐，佳兆業以96.7分高居榜首。這是業界對佳兆業在城市更新和舊改方面的又一肯定，也是佳兆業20年來在城市更新領域矢志不渝的鑽研及投入的認可。從誕生之初操盤的首個舊改項目-深圳佳兆業•桂芳園開始，佳兆業在舊改領域一直領跑。截至2020年中期，佳兆業擁有超過2.6萬億的潛在舊改貨值，儲量十分驚人，目前儲備舊改項目逾167個，占地面積超過4,200萬平方米，為集團可持續的高增長奠定了深厚的基礎。同時擁有超過800 人的專業團隊以及家喻戶曉的品牌聲望，"舊改之王"的稱譽可謂實至名歸。

除了業務的不斷拓展，佳兆業還全力保障教育、醫療、文化體育等公共服務設施，以及保障性住房的建設，提升項目社會價值，實現城市更新。對於佳兆業而言，城市更新不僅僅是舊村、舊廠、舊樓推倒重建，更是經濟再生、產業導入的重大升級，是市民福祉和公共利益的價值追求。

同時，佳兆業以城市更新業務起家並視其為核心發展的引擎，以"城市公共服務商"的定位為己任，也讓其在業界產生了極高的辨識度，成為業界在城市更新方面的絕對領跑者。

領航灣區 把握機遇

近年，隨著《粵港澳大灣區發展規劃綱要》及《中共中央國務院關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》等檔出臺，大灣區的城市發展及住屋需求被大大加速，佳兆業作為大灣區的戰略先行者，區域的發展也為其帶來了廣闊空間。單計大灣區，佳兆業持有的貨值接近4千億元，佔整體近七成，當中深圳佔整體約三成，而今年上半年新增的20個舊改項目儲備，深圳便佔大部分，可見佳兆業紮根深圳的規模。

事實上，憑藉獨門項目策略，佳兆業銷售業績連續多年穩居珠三角區域前列，繼而進一步完成珠三角、長三角、華中、成渝、環渤海五大區域的全國化戰略佈局，進入全國超過50個核心城市，綜合開發項目逾100個，今年更購入香港多塊住宅用地，積極把握粵港澳大灣區的新機遇。

一直以來，佳兆業的業務發展佈局均與國家及地區重要發展戰略高度契合，在歷經21年深耕後，佳兆業對市場有著更充分的認識及經驗。未來，佳兆業集團將始終站在城市綜合產業運營者的高度，聚焦房地產綜合開發主業，精耕城市更新領域。與此同時，堅守“專業、創新、價值、責任”企業核心價值觀，以遠見全球的視野，以矢志不移的創新精神，多角度關注中國城市化的發展，貢獻社會，為人民創造美好生活。

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