【九龍灣上車盤】新婚夫婦疫市出擊　470萬購淘大花園

本地確診宗數未見回落，加上經濟前景未明，部分業主減價賣樓，其中九龍灣淘大花園一個開放式單位，成交價更跌穿500萬元水平。

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美聯黃家明說，九龍灣淘大花園N座高層06室，實用面積255平方呎，屬開放式間隔，剛以470萬元易手，實用呎價18,431元。代理續說，買家為新婚客，希望趕於年尾前入市，睇樓近一個月，終覓得心頭好。

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以上述單位為例，成交價470萬元，若承造九成按揭，分30年還，利率2.15厘計，首期約47萬元，月供15,954元，壓力測試下的最低每月入息要求則約38,495元。

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