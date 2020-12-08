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【新冠疫苗】世衛：強制接種新冠疫苗恐適得其反

環球社會熱點 17:46 2020/12/08

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新冠肺炎疫情全球大流行，各國正部署為民眾接種新冠肺炎疫苗之際，世界衛生組織（WHO）於周一（7日）表示，各國開展新冠疫苗接種計劃以對抗新冠肺炎時，都需要向民眾講解新冠疫苗的優點，會相比起強制注射新冠疫苗來得有效。世衛亦指，過去有不少例子，反映強制市民接種疫苗，最終只適得其反，換來更多的不滿。

特朗普或直播打疫苗 惟已有抗體恐欠說服力 【下一頁】

世衛免疫部門主管奧布萊恩（Kate O'Brien）於新聞視像會議時稱，認為不會有任何國家以強制形式逼使民眾接種疫苗。她相信，僅有少數醫護人員，為了病人安全而被要求或鼓勵注射疫苗。

奧布萊恩認為，對抗疫情最佳的方法是鼓勵及推動民眾接種疫苗，但承認需要漫長時間讓公眾了解接種疫苗的好處。

英國第一針施打 90歲婦人：最佳生日禮物 【下一頁】

根據世衛掌握目前研發的疫苗資料，當中有51款已進入臨床試驗、13款已達至最後階段的大型實驗。輝瑞（Pfizer）所研發的新冠疫苗已於今日於英國開始接種。

世衛總幹事譚德塞（Tedros  Ghebreyesus）亦向打算於短期內開展接種疫苗計劃的國家呼籲，安排高風險及有需要人士優先接種。包括長期處於高感染風險的環境下工作的醫護人員及老年人，屬於最優先注射疫苗的群體，可減輕醫療系統負擔。

譚德塞再指，其次基層人士及邊緣群體感染肺炎而出現嚴重疾病的機會亦較高，因而注射疫苗的逼切性亦較高。

責任編輯：郭麗明

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