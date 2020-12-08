YouTube公布年度十大影片　港人今年最關注防疫、運動與時事內容

▲ 居家抗疫睇YouTube 洗手影片今年播放率最高

疫情第四波殺到，不少港人留在家居抗疫度日，觀看網上影片消磨時間。YouTube公布今年香港地區十大熱門影片、與熱門音樂影片，反映本港網民今年所關注的熱門話題與影音內容。

「2020 年度十大熱門影片」中，衞生署衞生防護中心示範如何清潔雙手的《防疫診症室 – 潔手篇》影片，成為「YouTube 香港2020 年度十大熱門影片」榜首。影片由鄭萃雯和醫護人員示範怎樣正確潔手，今年2月發布。

其次，與抗疫主題相關影片亦殺入十大，包括本地創作者 Coffee 林芊妤的 《20分鐘極速練腹肌挑戰｜自虐式練腹-1星期見效(1M特輯)》，以及 ONLINE BODY TRAINER 的 《[每日2分鐘] 30日減肚腩操腹肌》，反映做運動成為不少人居家抗疫的解悶良方。此外，十大中亦包括本地、國際媒體的時事報道內容，如香港電台的《鏗鏘集：7.21誰主真相》，BBC的中國內地疫情報道等。

音樂方面，本地樂隊 Dear Jane 的《銀河修理員》佔據榜首，緊隨其後的是韓國組合 BLACKPINK 的《How You Like That》及莫文蔚的《呼吸有害》。同時，韓流在香港依然大熱，BTS 及 BLACKPINK 的作品共佔十大熱門音樂榜的四個席位。

責任編輯：周俊霖