【時代進步】媲美哈利波特發行量 逾70年的IKEA家居目錄正式停刊

瑞典宜家家居(IKEA)於周二(8日)宣布，旗下發行逾70年的家具目錄書正式停刊。集團解釋，由於消費者漸轉至電子版本，令閱讀實體書本的人數越來越少，因此作出這個決定，「希望決定能鄭重結束IKEA家具目錄書的風光生涯」。

Inter IKEA Systems 總經理Konrad Gruss表示，「經過70年旳傳統，我們已決定停止發行；我們日後不會再刊印，亦不會發行電子版本。」他稱，此舉雖令人十分傷感，但是一項理智的決定，因為消費者的行為出現重大轉變，較傾向選擇在網絡、應用程式和社群媒體中互動。

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他又指，公司過去4年不斷討論這本書籍的去留，但在討論2022年版本時作出此決定，且打算將不發行後省下來的金錢花費在網絡活動等。現時IKEA正著手製作較小型的印刷出版品，傾向著重提供家居擺設的靈感，預計明年於各分店內發售。

據官方引述，第一本家具目錄書是由創辦人Ingvar Kamprad於1951年親自整理而成，曾印製28.5萬份，於瑞典南部地區發行，IKEA家具目錄書的總發行量曾媲美於聖經、可蘭經和《哈利波利》系列小說。

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責任編輯：潘曉豐